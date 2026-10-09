Különös jel utalhat arra, hogy közeleg a halál

A halál előtti látomások gyakori tapasztalatnak számítanak azok között a betegek között, akik életük végéhez közelednek, állítja Dr. Christopher Kerr hospice és palliatív orvos. Tapasztalatai szerint sokan már elhunyt szeretteiket vagy egykori gondozóikat látják az utolsó napokban. Kerr 27 éve foglalkozik ilyen betegekkel.

Egy orvos szerint ez a halál előtti furcsa jel.

Fotó: MI generált illusztráció

Halál előtti látomások jelenhetnek meg az utolsó napokban

A szakértő elmondása alapján az érintettek nem hallucinációként tekintenek az élményre, hanem meg vannak győződve arról, hogy valóban találkoztak az elhunyt személyekkel.

Az orvos szerint különösen érdekes, hogy betegei nem kérdezik tőle, mit jelenthetnek ezek az élmények. Úgy látja, maguk is pontosan tudják.

Tapasztalatai alapján rendszerint olyan elhunyt hozzátartozók tűnnek fel, akik fontos szerepet játszottak az életükben. A beszámolók többsége pozitív élményről szólt, amely megnyugvást adott a betegeknek azzal kapcsolatban, mi várhat rájuk a halál után.

Kerr mintegy 1500, haláluk előtt álló beteggel készített interjú tapasztalataira támaszkodott.

Fotó: MI generált illusztráció

A halál előtti látomások lezárást is hozhatnak

Kerr nem állította, hogy meg tudná mondani, valódiak-e ezek a látomások. Arra azonban felfigyelt, hogy sok esetben valamilyen korábban rendezetlen élethelyzethez kapcsolódtak, és lelki megnyugvást, illetve lezárást adtak a betegeknek.

Az orvos szerint az emberek magukkal hordozzák azoknak a hiányát, akiket elveszítettek, ezek a személyek pedig az élet végén ismét megjelenhetnek előttük. Ezt a folyamatot egyfajta gyógyulásként írta le.

Forrás: Caroline Westbrook, The haunting sign that you’re days from death, according to end-of-life doctor, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/30/haunting-sign-days-death-according-end-of-life-doctor-29666587/