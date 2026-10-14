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A nőknek tetszik, de az egészségnek árthat az aputest

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Sok nő kifejezetten vonzónak találja, ha egy férfin van egy kis pocak, és a hollywoodi sztárok között is egyre elfogadottabb ez a testalkat. Az aputest azonban nem feltétlenül olyan ártalmatlan, mint amilyennek tűnik. Ugyanis a szakértők szerint a hasi zsír komoly betegségek kockázatát növelheti.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.14. 15:28
Módosítva: 2026.10.14. 15:30
alak pocak alkat

A nők körében is népszerű az úgynevezett aputest, vagyis az a férfialkat, amelyet némi pocak és kevésbé kidolgozott izmok jellemeznek. Leonardo DiCaprio is ennek egyik legismertebb hollywoodi képviselője, a szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a deréktájon felhalmozódó zsír egészségügyi kockázatokat rejthet.

aputest
Az aputest komoly betegségek kockázatát növelheti.
Fotó: MI generált illusztráció

Aputest: a hasi zsír komoly veszélyt jelenthet

Anwen Davies személyi edző szerint a pocak mögött gyakran zsigeri zsír áll, amely a hasüregben, a belső szervek körül halmozódik fel. Ez növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szívroham, a stroke és a zsírmáj kialakulásának kockázatát.

Dr. Hugh Coyne háziorvos szerint a derékbőség az egészség szempontjából akár többet is elárulhat, mint a testtömegindex.

Tudjuk, hogy a 102 centiméternél nagyobb derékbőség a férfiaknál fokozott egészségügyi kockázatot jelez

– figyelmeztetett az orvos.

A hasi hízás hátterében az életkor előrehaladtával lassuló anyagcsere és a csökkenő tesztoszteronszint is állhat. A mozgásszegény életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás tovább ronthat a helyzeten.

Nem drasztikus fogyókúrára van szükség

A szakértők szerint már kisebb életmódbeli változtatásokkal is csökkenthetők a kockázatok. Dr. Coyne mérsékelt kalóriacsökkentést, rostban és fehérjében gazdag étrendet, valamint a cukros italok kerülését javasolja.

A mozgás legalább ilyen lényeges. Hetente két erősítő edzés és összesen 150 perc mérsékelt intenzitású testmozgás ajánlott, de a mindennapi séta is sokat számíthat.

Az aputest tehát önmagában nem diagnózis, a növekvő derékbőségre azonban érdemes odafigyelni. Dr. Coyne szerint a rendszeresen mozgó, hasi zsírfelesleggel élő férfiak szívbetegség-kockázata körülbelül fele az inaktív férfiakénak.

 

Forrás: Maanya Sachdeva, Downsides of the dad bod: Experts warn of health risks from a bulging midriff - even if some women love them!, Daily Mail, https://www.dailymail.com/lifestyle/article-16204675/Downsides-dad-bod-Experts-warn-health-risks-bulging-midriff-women-love-them.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

 

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