Vajon mit gondolnak a vendégeid? 4 hiba, amitől olcsó hatású lesz a nappali
Egy drága kanapé vagy látványos dekoráció sem menti meg az összképet, ha néhány alapvető részlet félremegy. A nappali berendezése a lakberendezők szerint sokszor éppen olyan apróságokon csúszik el, mint a padló, a szőnyeg vagy egy túlzásba vitt stílus.
A nappali berendezése könnyen félremehet akkor is, ha egyébként sok energiát és pénzt fordítunk rá. A lakberendezők szerint ráadásul nem feltétlenül drága átalakításra van szükség ahhoz, hogy harmonikusabb legyen az összkép, sokszor elég elkerülni néhány gyakori hibát.
A nappali berendezése egységes padlóval működik igazán
Jennifer Walter belsőépítész szerint az egyik legfeltűnőbb hiba, ha az egymásba nyíló helyiségekben teljesen eltérő padlóburkolatok váltják egymást. Különösen zavaró lehet, ha például az egyik szobában tölgy árnyalatú, a másikban pedig szürke, fát utánzó burkolat jelenik meg.
A szakember úgy véli, nincs azzal gond, ha valaki költséghatékonyabb vinil- vagy laminált burkolatot választ, az egységes padlóburkolat azonban sokat számít. Ha a színek és az anyagok folyton változnak, az otthon könnyen befejezetlen, széteső benyomást kelthet.
A tematikus dekorációból is megárt a sok
Egy tengerparti hangulatú otthonhoz nem feltétlenül kell kagylókkal és óceánt ábrázoló képekkel megtölteni a szobát. Stefana Silber lakberendező szerint éppen az ilyen túl direkt tematikus dekoráció teheti olcsó hatásúvá az összképet.
A hangulatot inkább a színek és az anyagok teremthetik meg. A lágy kék árnyalatok, a meleg fehérek, a pamut és a len, valamint az uszadékfa és a növények szerinte természetesebb módon idézhetik meg a kívánt stílust.
A művi építészeti elemek visszaüthetnek
A látványos részletek karaktert adhatnak egy nappalinak, de Marta Chrapka tervező szerint a hamisnak ható megoldások éppen az ellenkező eredményt érhetik el. Példaként olyan kandallókeretet említ, amely mögött valójában nincs kandalló, és korábban sem volt.
Hasonló problémát lát a követ vagy más drágább anyagot utánzó falpanelekben is. Ezek költségesek lehetnek, miközben a végeredmény mégis olcsó hatást kelthet.
A túl kicsi szőnyeg szétszedi a teret
A túl kicsi szőnyeg, vagy annak teljes hiánya hidegebbé és kevésbé egységessé teheti a helyiséget, ezért lehetőség szerint akkora darabot válasszunk, amekkorát a szoba még kényelmesen elbír.
Jó támpont lehet, ha a fő bútorok elférnek a szőnyegen, vagy legalább az első lábaik rákerülnek. A nappali berendezése így egységesebbnek hat, miközben a szőnyeg színt és textúrát is visz a térbe.
Forrás: Angela Patrone és Mia O'Hare, Interior designers name 4 biggest living room mistakes that look 'cheap and tacky', Mirror, https://www.mirror.co.uk/lifestyle/interior-design-mistakes-tacky-37591608
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre