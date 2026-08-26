Vajon mit gondolnak a vendégeid? 4 hiba, amitől olcsó hatású lesz a nappali

A nappali berendezése könnyen félremehet akkor is, ha egyébként sok energiát és pénzt fordítunk rá. A lakberendezők szerint ráadásul nem feltétlenül drága átalakításra van szükség ahhoz, hogy harmonikusabb legyen az összkép, sokszor elég elkerülni néhány gyakori hibát.

Bár a nappali berendezése elsőre egyszerűnek tűnhet, mégis könnyű elrontani az összképet.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A nappali berendezése egységes padlóval működik igazán

Jennifer Walter belsőépítész szerint az egyik legfeltűnőbb hiba, ha az egymásba nyíló helyiségekben teljesen eltérő padlóburkolatok váltják egymást. Különösen zavaró lehet, ha például az egyik szobában tölgy árnyalatú, a másikban pedig szürke, fát utánzó burkolat jelenik meg.

A szakember úgy véli, nincs azzal gond, ha valaki költséghatékonyabb vinil- vagy laminált burkolatot választ, az egységes padlóburkolat azonban sokat számít. Ha a színek és az anyagok folyton változnak, az otthon könnyen befejezetlen, széteső benyomást kelthet.

Az eltérő padlóburkolatok olcsó hatást kelthetnek.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A tematikus dekorációból is megárt a sok

Egy tengerparti hangulatú otthonhoz nem feltétlenül kell kagylókkal és óceánt ábrázoló képekkel megtölteni a szobát. Stefana Silber lakberendező szerint éppen az ilyen túl direkt tematikus dekoráció teheti olcsó hatásúvá az összképet.

A hangulatot inkább a színek és az anyagok teremthetik meg. A lágy kék árnyalatok, a meleg fehérek, a pamut és a len, valamint az uszadékfa és a növények szerinte természetesebb módon idézhetik meg a kívánt stílust.

A kevesebb néha több.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A művi építészeti elemek visszaüthetnek

A látványos részletek karaktert adhatnak egy nappalinak, de Marta Chrapka tervező szerint a hamisnak ható megoldások éppen az ellenkező eredményt érhetik el. Példaként olyan kandallókeretet említ, amely mögött valójában nincs kandalló, és korábban sem volt.

Hasonló problémát lát a követ vagy más drágább anyagot utánzó falpanelekben is. Ezek költségesek lehetnek, miközben a végeredmény mégis olcsó hatást kelthet.

A drágább anyagot utánzó falpanelek sem minden esetben jó opciók.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A túl kicsi szőnyeg szétszedi a teret

A túl kicsi szőnyeg, vagy annak teljes hiánya hidegebbé és kevésbé egységessé teheti a helyiséget, ezért lehetőség szerint akkora darabot válasszunk, amekkorát a szoba még kényelmesen elbír.