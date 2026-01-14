Szenvedély és optimizmus: ezt hozza el a Nyilas Hold szerdán a csillagjegyeknek
Vajon kinek mit ígérnek a csillagok a szerdai napra? Kiderül a napi horoszkópból!
Egy újabb nap, újabb kihívások vagy épp kozmikus segítségek várnak ránk: csillagjegyünktől függ, az élet mely területén támogat minket a sors január 14-én, szerdán, és mi lesz az, amitől jobb, ha távol tartjuk magunkat. A napi horoszkóp felfedi, mire kell készülnünk.
Napi horoszkóp: január 14.
Kos
Szerdán kifejezetten szenvedélyes nap elé néz, ami ugyanakkor fokozott feszültséget is hozhat. Egy helyes döntéshez most nem feltétlenül elegendő kizárólag arra hagyatkoznia, amit lát vagy hall. Megjelenhet önben egy belső érzés, hogy valami nem stimmel. Érdemes hallgatnia az intuíciójára, mert a Merkúr és a Jupiter feszült kapcsolata arra utal, hogy megtévesztés is állhat a háttérben.
Bika
Ha a közelmúltban volt valami, ami nem sikerült, vagy nem úgy alakult, ahogyan szerette volna, most új esélyt kaphat rá. Itt az idő cselekedni, belevágni, lépni. Bármiről is legyen szó, most nagy valószínűséggel siker koronázza az erőfeszítéseit.
Ikrek
Szerdán a tüzes energiák alaposan felrázzák. Kipróbálhat valamit, vagy részt vehet egy olyan dologban, ami már régóta foglalkoztatja. Nem érdemes sokáig halogatnia, most érdemes megragadni az alkalmat. Egy kapcsolatában is váratlan fordulat következhet be.
Rák
A Bak Nap és a Nyilas Hold harmonikus együttállása kifejezetten kedvezően hat önre. Újra optimistábbá válik, ami a kisugárzásán is meglátszik. Ennek köszönhetően könnyebben vonzza be az előrevivő helyzeteket és a támogató embereket.
Oroszlán
Szerdán egy személyes ügy vagy egy a környezetében kirobbanó vita rossz érzéseket kelthet önben, holott valójában semmi köze nincs hozzá, és különösen nem ön az okozója. Próbálja meg lelkileg eltávolítani magát a helyzettől, főként akkor, ha amúgy sem tudna változtatni rajta.
Szűz
A mai nap váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó hírekkel érkezik. Az is előfordulhat, hogy egy korábban elindított tervben következik be kedvező fordulat. Érdemes figyelnie a környezete reakcióit, mert sok tanulságot levonhat belőlük.
Mérleg
Van egy veleszületett képessége, amelynek segítségével képes átlátni a bonyolult helyzeteket is. A kényes szituációkból rendszerint jól jön ki, és ez most sem lesz másként, még akkor sem, ha valaki megpróbálná ezt megakadályozni. Született diplomataként ma is ügyesen lavírozik a zavaros helyzetekben.
Skorpió
Szerdán úgy érezheti, hogy rugalmatlan emberekbe botlik. Érdemes azonban elgondolkodnia azon, hogy ön maga nem tesz-e hasonlóan. Ha valamiben mélyen hisz, kiáll mellette, de most nem érdemes másokat meggyőzni. Adjon időt mindenkinek – önmagának is – az átgondolásra és az újraértékelésre.
Nyilas
Szerdán érzelmileg hajlamos lehet a túlzásokra. Egy hír vagy információ szokatlanul erősen hathat önre, és könnyen messzemenő következtetéseket vonhat le. Érdemes észben tartania, hogy nem mindig olyan a helyzet, mint amilyennek elsőre tűnik.
Bak
Ma fontos eredményt érhet el, ennek azonban feltétele lehet, hogy képes legyen engedni, ha a helyzet úgy kívánja. Amennyiben mereven ragaszkodik minden részlethez, a folyamat nehézkessé válhat. A rugalmasság most kulcsfontosságú.
Vízöntő
Szerdán önnek sem lesz könnyű megőriznie a nyugalmát. A Nyilas Hold szenvedélyessé teszi, a Jupiter hatása pedig túlzásokra hajlamosíthatja. A túlzott lelkesedés is hordozhat kockázatot, ezért érdemes B-tervet készítenie arra az esetre, ha valami nem pontosan úgy alakulna, ahogyan elképzelte.
Halak
Szerdán különösen erőteljesen törhet felszínre a kreativitása. Olyannyira, hogy nehéz lehet most a racionális szempontokat előtérbe helyezni. A Halak alkotókedve szárnyal, és szívesen ötletel. Ha ezt a kreatív energiát a munkájába is beépíti, ön és a környezete is elégedett lesz az eredménnyel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre