Szenvedély és optimizmus: ezt hozza el a Nyilas Hold szerdán a csillagjegyeknek

Egy újabb nap, újabb kihívások vagy épp kozmikus segítségek várnak ránk: csillagjegyünktől függ, az élet mely területén támogat minket a sors január 14-én, szerdán, és mi lesz az, amitől jobb, ha távol tartjuk magunkat. A napi horoszkóp felfedi, mire kell készülnünk.

Vajon kinek mit tartogat a szerdai nap? Kiderül a napi horoszkópból! Fotó: Metropol

Napi horoszkóp: január 14.

Kos

Szerdán kifejezetten szenvedélyes nap elé néz, ami ugyanakkor fokozott feszültséget is hozhat. Egy helyes döntéshez most nem feltétlenül elegendő kizárólag arra hagyatkoznia, amit lát vagy hall. Megjelenhet önben egy belső érzés, hogy valami nem stimmel. Érdemes hallgatnia az intuíciójára, mert a Merkúr és a Jupiter feszült kapcsolata arra utal, hogy megtévesztés is állhat a háttérben.

Bika

Ha a közelmúltban volt valami, ami nem sikerült, vagy nem úgy alakult, ahogyan szerette volna, most új esélyt kaphat rá. Itt az idő cselekedni, belevágni, lépni. Bármiről is legyen szó, most nagy valószínűséggel siker koronázza az erőfeszítéseit.

Ikrek

Szerdán a tüzes energiák alaposan felrázzák. Kipróbálhat valamit, vagy részt vehet egy olyan dologban, ami már régóta foglalkoztatja. Nem érdemes sokáig halogatnia, most érdemes megragadni az alkalmat. Egy kapcsolatában is váratlan fordulat következhet be.

Rák

A Bak Nap és a Nyilas Hold harmonikus együttállása kifejezetten kedvezően hat önre. Újra optimistábbá válik, ami a kisugárzásán is meglátszik. Ennek köszönhetően könnyebben vonzza be az előrevivő helyzeteket és a támogató embereket.

Oroszlán

Szerdán egy személyes ügy vagy egy a környezetében kirobbanó vita rossz érzéseket kelthet önben, holott valójában semmi köze nincs hozzá, és különösen nem ön az okozója. Próbálja meg lelkileg eltávolítani magát a helyzettől, főként akkor, ha amúgy sem tudna változtatni rajta.

Szűz

A mai nap váratlan látogatót hozhat, aki ráadásul jó hírekkel érkezik. Az is előfordulhat, hogy egy korábban elindított tervben következik be kedvező fordulat. Érdemes figyelnie a környezete reakcióit, mert sok tanulságot levonhat belőlük.

Mérleg

Van egy veleszületett képessége, amelynek segítségével képes átlátni a bonyolult helyzeteket is. A kényes szituációkból rendszerint jól jön ki, és ez most sem lesz másként, még akkor sem, ha valaki megpróbálná ezt megakadályozni. Született diplomataként ma is ügyesen lavírozik a zavaros helyzetekben.