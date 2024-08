Dobj el mindent: erre a két dologra van szükséged a jó alváshoz

A gyors elalvás mindenki számára nagy nehézséget okoz, különösebben most nyáron, amikor éjszaka is igen meleg van. Ám most kiderült, hogy két egyszerű háztartási cikkel hamarabb álomba merülhetsz.

Ezzel a módszerrel gyorsabban elaludhatsz Fotó: Stacey Newman / Shutterstock

A Richard és Izzy Hammond „Who We Are Now” című podcastjének múlt heti epizódjában Dr. James Alvarez a hallgatóknak elárulta, mi az, amit mindenképpen meg kell tenniük, ha nehezen tudnak elaludni éjszaka, és ez a podcast egyik házigazdáinak figyelmét a leginkább felkeltette.

Ha például cikáznak a gondolataid, vagy csak egyszerűen nem tudsz elaludni, akkor tarts magadnál egy darab papírt és egy ceruzát. Egy ceruzát, nem tollat. Miért? Mert a ceruza az esetek közel 100%-ában működik, így ha az ágyad közelében van, gyorsan leírhatod azokat a dolgokat, amikre gondolsz

- magyarázta az orvos, majd hozzátette:

„Most már mindent kiírtál ami a fejedben volt, és néha ez tényleg segít abban, hogy könnyebb legyen elaludni. Felismered, hogy nem kell többé a fejedben tartanod, ott van egy darab papíron, ott lesz neked reggel”.

A szakember érvelése a műsorvezetőket is lenyűgözte.

Ez olyan egyértelmű és otthonosan hangzik. Már értem, miért működik

- magyarázta Richard, aki megjegyezte, hogy már ő is alkalmazza ezt a módszert.

A podcaster ugyanakkor elárulta, hogy néha elfelejti feljegyezni a „zseniális ötleteit”, mondván: néha felébred az éjszaka közepén - írja a Mirror.