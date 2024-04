Megdöbbentő, de igaz: nem a vízkő a mosógép legnagyobb gyilkosa

Ugye te is találkoztál már azzal a nem túl szívderítő látvánnyal, hogy a mosógéped öblítőtartálya bepenészedik? A gombák ugyanis kimondottan kedvelik a meleg, nedves helyeket, a készülék belseje pedig épp ilyen. Ezt az állapotot csak tovább fokozza, ha gyakran mosol alacsony hőmérsékleten.

Fotó: Pexels

De a nagyobb baj az, hogy a penész nem áll meg az öblítőtartályánál, hanem a mosógép belsejét és az alkatrészeit is belepi, amivel azokat tönkre is teszi. Ha pedig a penész a mosóvízbe is bekerül, onnan a ruhákra tapad, ami száradás után is ott marad. A Ripost most összeszedte, milyen trükkökkel tehetsz ezek ellen.

Lehetőleg ne használj öblítőt a mosáshoz! Az ecet például sokkal alaposabban eltávolítja a ruhákról a mosószermaradványokat, ráadásul természetes, így nem okozhat allergiát a bőrödön. Tegyél az ecethez pár csepp illóolajat, és száradás után nem kell aggódnod a ruhában maradt ecetszag miatt sem! Ha nem tudsz lemondani az öblítő finom illatáról, akkor mindig vízzel hígítva öntsd a tartályba!

Hetente legalább egyszer indítsd el a mosógépet magasabb hőfokon.

Mosás után egy puha ruhával töröld szárazra a gumis részeket, ugyanis ezeken a helyeken is szívesen megtelepszik a penészgomba.

Az is fontos, hogy miután végeztél a mosással, mindig hagyd nyitva a mosógép ajtaját, ezáltal szellőzhet a készülék.

Ha ezeket megszíveled, garantáltan hosszabb életű lesz a mosógéped.