Ennek a 4 csillagjegynek hatalmas szerencséje lesz idén tavasszal

Amellett, hogy március 20-án hivatalosan is a tavasz évszakába léptünk, még az asztrológiai újév is elstartolt, ami sok meglepetést tartogat a következő hónapokra. Különösen 4 csillagjegy élvezheti majd a nagyon kedvező energiák, sorsfordító erők hatását, akik ezáltal különösen szerencsések is lesznek idén tavasszal.

Fotó: Pixabay

Lássuk, kik azok a csillagjegyek, akiknek a legjobban kedvez a tavaszi szerencsehoroszkóp!

Bika

Április végén a Jupiter és az Uránusz együtt jár a jegyedben: ez olyan szerencsés hatás, ami egyedülálló lehetőségeket kínál neked. Hogy miben, melyik területen? Abban, amire összpontosítasz! Május 25-ig beérik az elmúlt egy év gyümölcse, és olyan eredményeket tapasztalsz, amik felülmúlják a korábbi elképzeléseidet. Egy nagyon fontos tanulság viszont van: tökéletesség nincs, ne várd ezt magadtól. Ha ezt megfogadod, akkor te leszel az egyik legszerencsésebb jegy idén tavasszal.

Ikrek

Egyáltalán nem indul könnyedén neked ez a periódus. A Merkúr retrográdja túlgondolásra késztet, folyton figyelmeztetned kell magad, hogy néha a kézenfekvbő megoldás a legjobb, és nem kell folyton B-, meg C-terveket gyártanod… Ezt az április végéig tartó szakaszt valahogy át kell vészelned, mert aztán azt fogod tapasztalni, hogy minden elrendeződik körülötted. Ahogy közeledünk a Jupiter jegyváltásához, úgy kezd megmutatkozni az életedben a szerencse, ami mindent elrendez, és olyan dolgokat hoz, amikre most még nem is gondolsz.

Skorpió

Az áprilisi Jupiter–Uránusz-együttállás és a Jupiter májusi jegyváltása hatalmas lehetőségek a fejlődésre, a szintlépésre. Ez most (ismét) egy átalakulási szakasz lehet számodra, amiből új tapasztalatokkal kerülsz ki. Bár nem nem kell félned megbeszélni az érzelmeidet, bölcsen válaszd meg konfliktusokat, amikbe belemész. Ha ezt szem előtt tartod, olyan lehetősége jönnek, amik beváltják az álmaidat.

Nyilas

Májusig mindenképp tisztáznod kell magadban az érzéseidet. Erre van pár heted, jó lenne, ha a prioritásaidat is sorra vennéd. Amikor a Jupiter május végén az Ikrek jegyébe költözik, teljesen készen kell állnod arra, hogy nyíltan és őszintén kifejezd ezeket az érzéseidet bárkivel, akinek hallania kell őket. Ekkor ugyanis komolyra fordulnak a dolgok, és itt az ideje szintet lépni: összeköltözés, eljegyzés, esküvő szóba kerülhet – írja az Astronet.