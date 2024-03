Tavaszi angyalhoroszkóp: ezt üzeni neked az őrangyalod a következő hónapokra

Kos

Az őrangyalod energiát ad neked, hogy megvívd a harcokat, amik szükségesek. Tisztánlátást is ad, hogy megláthasd, mi az, amiért viszont nem kell küzdened. Idén tavasszal érezni fogod az égiek áldását olyan különleges szerencsés helyzetekben, amik csak ritkán adódnak!

Fotó: Space Wind / Shutterstock

Bika

Új lehetőségek adódnak számodra, és egész lényedből sugárzik a pozitív fejlődés energiája. Az őrangyalod abban segít, hogy élvezd a jelent és a fejlődésednek minden állomását. Bízz abban, hogy minden pillanat önmagában tökéletes.

Ikrek

Az őrangyalod azt üzeni neked, ne aggódj, imáid meghallgatásra találtak. Ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik, amit elengedsz, annak helyébe valami új lép. A tavaszi angyalhoroszkóp szerint most az is lehetséges, hogy ami elsőnek akadálynak tűnik, az valójában áldás…

Rák

Az őrangyalod most megmutatja neked, hogy hozhatod működésbe gyógyító erőidet. Bármi is okozott problémát, rossz érzéseket, most meggyógyíthatod, és másoknak is megteremted a lelki békéjét.

Oroszlán

Az imáidra válaszul csodás sugallatot kapsz. Kövesd ezt a megérzést, vagy valósítsd meg ezt az ötletet, és tudd, hogy az angyalok küldték neked.

Szűz

Ellentmondásos érzéseid voltak mostanában. Átéled valaminek a lezárultát, valamiféle veszteséget, de az újjászületést és az új dolgok kezdetét is. Szomorúság és öröm keverednek benned. Az őrangyalod segít neked, hogy megnyugodj, és a boldogságra koncentrálhass.

Mérleg

A lelkedben történik változás, ami pozitív irányba tereli a sorsodat. A vonzás törvénye működik az életedben, és bevonzod az új lehetőségeket a boldogságra. Az őranangyalod arra kér, hogy légy most rugalmas, és minden az életedben történő fordulatot fogadj nyitott szívvel.

Skorpió

Nagyszerű lehetőségeket hoz neked a tavasz! Az őrangyalod most abban segít téged, hogy élni is tudj ezekkel. Arra kér, hogy húzd meg jobban a határaidat. Ha valami neked nem jó – mondj nemet. Ha más a célod – fogalmazd meg. Most nagyon kedvező energiák vannak körülötted, amik mind téged segítenek!

Nyilas

Tavasszal az őrangyalod kíséri minden léptedet, és segítségedre van, ha akadályokkal szembesülsz. Támogat benne, hogy mindig kimondd az igazságot, és vállald a véleményedet. Állj ki magadért minden helyzetben!

Bak

A sors időnként kiszámíthatatlan irányt vesz. Az őrangyalod arra kér, hogy most inkább add át az irányítást neki, és hagyd, hogy csak úgy megtörténjenek veled a dolgok. Meg fogsz lepődni, hogy ha nem akarod görcsösen, milyen gyorsan megvalósulnak az álmaid!

Vízöntő

Fontos változások zajlanak most benned. Lelkileg megérik benned valami, talán egy döntés, csak hagyj időt neki. Az őrangyalod arra kér, hogy adj időt és teret az események alakulásának, és légy nyitott az új fejleményekre. Hamarosan megtapasztalod a szerencsés fordulatokat.

Halak

Keresed az utad, a helyed a világban. Az őrangyalod azt üzeni, hogy sokkal higgadtabban és türelmesebben kellene ezen dolgoznod. A megoldásra nem te fogsz rátalálni, hanem az égiek ajándékaként megkapod, amikor a legkevésbé számítanál rá – írja az Astronet.