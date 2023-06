Érdekesen hat ma a Víz-elemű trigon a csillagjegyekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön is hat még ránk a Víz-elemű trigon fényszög, ami sok érzelmet hoz, és a családi összetartozást erősíti. Önnek néha már picit túl sok is lehet ebből, de most mégsem csap át ez feszültségbe, mert közben csupa jó híreket is kap minden területről.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy Bika soha nem kapkod, nem veszti el a fejét, és mindig a realitások talaján marad. Persze ez nem sikerülhet mindig, minden nap. Talán ez a mai nap is e napok közé tartozik. De ma végül minden jól sül el.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai nap az elengedés napja a csillagok állása szerint az Ikrek jegyűeknek. Természetesen ez csak azokra a dolgokra, személyekre vonatkozik, amik valóban feleslegessé váltak életében. Hogy mi vagy ki az, arra ma biztosan fény derül.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön is hat ránk a Víz-elemű királyi trigon fényszög, ami önnek, mint Víz-jegynek különleges szerencsét jelez. Most olyan események történhetnek, hogy talán elsőre nem is érti, hogyan játszhatnak így össze a véletlen körülmények.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy fontos szituációban figyeljen jobban önmagára. A gondolatai, szavai, gesztusai, tettei, beszélgetőpartnerében kiváltott reakciói mind-mind árulkodók lehetnek. Még ne vonjon le következtetéseket, csak figyeljen!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Mindig boldogsággal tölti el, ha hasznos munkával töltheti napját. A dolgos napot ráadásul családias, jó hangulatban töltheti el a munkahelyén. Otthonában is harmónia várja csütörtökön, de ha mégsem akkor magában kell keresnie az okát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jobb, ha csütörtökön nem akar a rögtönzések embere lenni, és nem ugrik bele váratlan helyzetekbe. Próbáljon meg lazítani, és csak azzal foglalkozzon, amiben igazán kedvét leli. Ossza be megfontoltabban a szabad idejét!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Víz-elemű trigon miatt ma csupa boldogságra, vidámságra számíthat. Egy fontos tervében is áttörést érhet el, most minden sikerülhet, amit eltervez. Igazán érezheti az égiek áldását, és a szerencse kíséri.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szokásos programjai zajlanak, és ez sajnos túlságosan rutinszerűvé teheti a napját. Habár ön szereti a biztonságot, az önben zajló belső átalakulási folyamatok miatt mégis idegesíti, untatja a megszokott. Próbálkozzon valami apró változtatással!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem az a lényeges, hogy mi történik, hanem az, hogy ön azt hogyan éli meg, hogyan reagálja le. A történések magvát ön vetette el, még ha ezt nem is mindig könnyű belátni. A pozitív hozzáállás, egy mosoly sokat segíthet!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lehet, hogy nem fog minden épp úgy alakulni, mint azt előre eltervezte, de ez ne adjon okot arra önnek, hogy elkedvetlenedjen! Hosszú távon jók a kilátásai, és a pillanatnyi kudarcok csak elgondolkodtatják, de semmiben meg nem akadályozhatják.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Próbálja meg élvezni a napot, és ugyanakkor tegye magát hasznossá! A mai bolygóállások hozzásegítik önt ahhoz, hogy könnyedségét, szeretetét és kiegyensúlyozottságát a környezetére is kiárasztva, eredményes legyen.