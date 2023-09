Megmutatjuk, melyik őrangyal vigyáz rád a horoszkópod szerint

Chavakhiah

Chavakhiah a Szűz jegyét képviseli, emiatt leginkább nőies energiákkal rendelkezik.

Ez az őrangyal növeli a megbocsájtásra való hajlandóságunkat, szívünkben feloldja a haragot és a fájdalmat. Sőt még az emberiség tudomány általi fejlődésének támogatásában is nagy szerepe van. Chavakhiah által az ősi bölcsességekhez is hozzáférünk, ezáltal zseniális ötleteink támadhatnak, melyeket a társadalom javára is felhasználhatunk.

A családon belüli tradíciók fenntartását támogatja, családunk őseinek alapelveit megőrzi. Ha bármilyen örökséggel kapcsolatos vita üti fel a fejét, Ő segíti a békés megegyezést.

Mindezek mellett a nem kívánatos „ örökségektől”, például örökletes betegségektől is segít megszabadulni, és minden olyan családi tradíció felszámolását támogatja, amely hibás, erkölcsileg káros értékrendet követ.

Vannak káros szenvedélyeid? Chavakhiah segít legyőzni azokat:

féltékenység,

irigység,

túlzott birtoklási- és irányítási vágy.

Ráadásként az őrangyalod az önzetlenség fejlesztésében is segíthet.

