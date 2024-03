Az Ikrekben kel fel a Hold hétfő éjjel: több csillagjegyre is különleges hét vár!

Az egyre növekvő Hold március 18-án éjjel az Ikrek csillagképbe kerül, ami egészen hajnalig nyújt majd elképesztő látványt. A furcsa együttállás a csillagjegyekre is különleges hatással lesz.

Elképesztő látványban lehet része március 18-án este (Képünk illusztráció – Fotó: Pexels)

A közel 66 százalékosra dagadó Hold jó idő esetén ezen az éjszakán szabad szemmel is jól látható lesz az együttállás során, mikor az Ikrek csillagkép kellős közepére kerül. A Svábhegyi Csillagvizsgáló adatai szerint egyenlő oldalú háromszöget alkot majd a Castor és Pollux csillagokkal, azaz az Ikrek alfájával és bétájával. A Holddal kiegészülő különleges hármas hétfőn este 7 óra körül jelenik meg, de a látványos jelenség egészen hajnalig megfigyelhető lesz.

Te is ekkor születtél? Ez jellemző rád!

Az Ikrek jegyében álló Hold érdeklődővé, sokoldalúvá teszi azt, akinek születésekor is éppen ebben a jegyben állt az égitest. Ez a személy bármilyen társaságban feltalálja magát. Az ilyen együttálláskor született személy általában kellemes, megnyerő egyéniség. Könnyen köt kapcsolatokat, szórakoztató, közvetlen, szívesen elemzi mások problémáit, azonban saját érzelmeit ritkán fedi fel, ezért nehéz kiismerni a valódi énjét. Azok, akik különleges kapcsolatban állnak az együttállással, jellemzően olyanok, akiknek szüksége van az intellektuális ösztönzésekre. Az ilyen emberek gyorsan és találékonyan reagálnak az élet különböző helyzeteire, jól alkalmazkodnak a változásokhoz. Talán a legfontosabb jellemző, hogy rengeteg élményt és tapasztalatot képes befogadni.

Mit hoz a csillagjegyeknek az együttállás?

Ami a csillagjegyeket illeti, az égi jelenség létrejötte napján a Kos enervált lesz kissé, nehezen rázódik vissza a hétköznapokba a hosszú hétvége után, sokat is hibázhat. A Bika meglehetősen szentimentális hangulatban lesz, mellette pedig igen fáradékony. Az Ikrekre már most jó hatást gyakorol a közelgő asztrológiai újév, de érdemes konkrét célokat megfogalmaznia, és azokat le is írni. A Rák számára nagyon kedvező ez az időszak. Az Oroszlánnak álmosan indul a nap, de idővel ő is felveszi a ritmust. A Szűz előtt új kihívások állnak, újra kell gondolnia a terveit. A Mérleg fókuszában ezúttal a karrierjének építése kell álljon. A Skorpió türelmét ezúttal is próbára teszik, de megéri kitartania. A Nyilas figyelmét elterelheti a közelgő tavasz, ezért érdemes odafigyelnie a legegyszerűbb dolgokra is. A Baknak alkalmazkodnia kell majd a változásokhoz. A Vízöntőnek jót tehet, ha egy időre kissé passzívvá válik. A Halak számára egyre izgalmasabb napok következnek – derül ki az ezotériával foglalkozó oldal, az Astronet elemzéseiből.

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn éjjel ugyan előfordulhatnak felhők, melyekből többfelé zápor, zivatar is hullhat, megélénkül emellett a szél. Így jó esélyed van rá, hogy szabad szemmel is megfigyelhesd majd este az égi jelenséget.