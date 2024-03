Most érdemes ismerkednie ennek a csillagjegynek, rátalálhat a szerelem

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap és a Neptunusz együttállása hozhat szuper ötleteket, olyanokat, amik valójában mély sugallatokon és intuíción alapulnak. Hallgasson ezekre, mert valóban jó útra vezethetik – és nem csak a mai napon...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Bár néha erről hajlamos megfeledkezni, de mindene megvan, amire igazán szüksége van. Próbálja hát a mai napban is megtalálni a pozitívumot, különösen most, amikor a kapcsolatainak különleges jelentősége van.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap szüksége lehet egy közvetítőre, vagy valamilyen segítségre ahhoz, hogy egy problémát meg tudjon oldani. Ha így van, ne habozzon segítséget kérni, hiszen a közelében bőven akad olyan, aki örömmel áll a rendelkezésére. Ne felejtse el, van néhány adósa!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold ma már jegyet vált, belép a Rákba. Igazán harmonikus családi életet, szép vasárnapot ígér. Most minden nagy örömmel tölti el, ami az otthonnal, a szeretteivel kapcsolatos. Szívesen gondoskodik róluk.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Adódhat vasárnap egy szituáció, aminek megoldásához nemcsak a józan eszére, hanem a fantáziájára is szüksége lehet. Engedje hát szabadon a képzeletét, mivel egy váratlan helyzet éppen egy olyan kreatív személyiséget igényel, mint amilyen ön.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Rák Hold tovább erősíti önben a gondoskodási vágyat. Nagyon jól eshet most otthon tevékenykedni, lakást csinosítani, főzni valami finomat. Ha az elmúlt napokban a sok stressz miatt összezördült a másikkal, akkor most nyugtassa le magát, és nyújtson békejobbot neki.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy van az életében egy különleges ember, aki most tanácsra, támogatásra szorul és ön sokat tehet azért, hogy egy kicsit könnyebb legyen a helyzete. Akármennyire is sűrű a napja programokkal, szakítson időt rá is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap-Neptunusz együttállása víz-elemű jegyben, a Halakban, egyszerűen varázslatossá teszi a mai napot. Sok érzés, érzelem van önben, amiket most nagyon pozitív módon tud megélni. Remélhetőleg családdal, vagy egy baráttal tölti a délutánt, különben magányosnak érezné magát.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai nap jó alkalom arra, hogy picit ráerősítsen most a kapcsolataira, mindenkinek nagy szüksége van erre lelkileg. Hívja fel, akiket rég nem látott, vagy egy közös találkozót is tervezhet. Egy nagyon inspiráló beszélgetésben lehet része vasárnap.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap kis nyugalomra lesz szüksége, de hát hétvége van, minden adott a pihenéshez. Próbálja hát kihasználni a napot arra, hogy valóban regenerálódjon. Délután egy izgalmas hírt, információt kaphat, ami meglódítja a fantáziáját, és rájön bizonyos összefüggésekre.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma igazán jó napja lesz! Különösen akkor, ha ezért még ön is megteszi, amit kell. Igyekezzen optimistán szemlélni maga körül az eseményeket és keresni a világban is a jót. A Nap-Neptunusz együttállás segíti ebben.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Nap-Neptunusz együttállás a jegyében igazán felerősíti a kisugárzását, ráadásul hétfő óta a Vénusz is a Halakon halad át. Most nagyon vonzódnak önhöz mások, és szívesen vannak a társaságában. Ha szingli, most érdemes ismerkedni!