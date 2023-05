Csodában lehet részünk ma: A Mars az Ikrek csillagaival van különleges együttállásban

Egy kis szerencsével csodában lehet részük azoknak csütörtökön, akik szeretik este az eget kémlelni. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint ma különleges jelenségnek lehetünk szemtanúi. A Mars éppen az Ikrek csillagképben jár, és egy nem mindennapi együttállással kápráztathatja el a szemfüleseket. Mint írják: a vörös bolygó – hármas ívet alkotva a Castor és a Pollux csillagokkal – szinte kéz a kézben jár a Gemini csillagpárral. Akinek ez nem lenne elég, az tovább gyönyörködhet az est folyamán a pompás M106 galaxisban és a festői szépségű Örvény-ködben.



Érdemes lesz az eget kémlelni este – Fotó: Pixabay.com

Az este első fénypontja a szabad szemmel is könnyen megfigyelhető vörös bolygó lesz, amit legfőképp a kékesszürke tengerei és világos, narancssárga területei jellemeznek. A Föld tőszomszédságában lévő bolygó erőteljes fázisát is megfigyelhetjük. Ha az időjárás is engedi, ezután az Ikrek csillagkép második legfényesebb csillagára, a Castorra vethetjük a tekintetünket. Érdemes kiemelni, hogy a kettős csillag igazából hat csillagból áll. Mind a hatot külön ugyan nem láthatjuk, ám a táncoló csillagpárt igen, ezért egy kis szerencsével életre szóló élményben lehet részünk.

Az estét tovább színesíti a Vadászebek csillagkép csodálatos galaxisszörnyetege. A spirál Seyfert galaxis nem akármilyen fényes maggal, egy óriási tömegű fekete lyukkal büszkélkedhet. A látványos csillagváros pompás látványt nyújthat majd az est folyamán olyan helyről, ahol nincs fényszennyezés, különösen annak az izgalmas csomókkal díszítettek spirálkarjai.

Az estét az Örvény-köd gyönyörű korongja koronázza meg, amelyet távcsővel egy formás fényfoltban pillanthatunk meg. A galaxis igazi különlegessége, hogy az egyik spirálkarja végén egy kisebb kísérőgalaxis csücsül, így egy kölcsönható galaxispárosban gyönyörködhetünk.

Ami az időjárást illeti, a Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön délnyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és a délelőtti óráktól egyre többfelé várható eső, záporeső. Jó hír ugyanakkor, hogy északkeleten estig nem lesz csapadék. Így főleg ezen a vidéken és a lakott területektől távolabb, illetve távcsővel látható majd a pazar égi jelenség.