Túl sok lett a főtt tojás? Így tárold, hogy hosszú ideig elálljon

A tojások sorsa már csak azért is fontos, mert egy kényesen tárolható ételről van szó, így roppant körültekintően kell eljárnunk, ha úgy döntünk, elrakjuk későbbre. Szerencsére most a Mindmegette lépésről lépésre összefoglalta nekünk, hogy mi ilyenkor a teendő, így ha már a főzéstől kezdődően betartjuk ezt a néhány alapvetést, akkor később is gond nélkül fogyaszthatjuk a tojásokat.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

1. Megfelelő alapanyaggal dolgozzunk

Először is fontos, hogy friss tojást válasszunk ki megfőzésre. Irányadó lehet az eltarthatósági dátum, de attól függetlenül is jó, ha tudjuk: körülbelül 3-5 hétig maradnak frissek a tojások. Ha nem vagyunk biztosak a tojások frissességében, egy nagyon egyszerű módszerrel tesztelhetjük azt. Töltsünk vizet egy pohárba, és tegyük bele a tojást. Ha lesüllyed, bátran fogyasszuk el, ha lebeg a víz felszínén, már nem biztonságos megenni – inkább szabaduljunk meg tőle.

A tojás élettartamát növelhetjük, ha hűtőben (kb. 4 fokon) tároljuk.

2. Így főzzük meg

Ahhoz, hogy a főtt tojás minél hosszabb ideig elálljon, az a legjobb, ha a fehérjét és a sárgáját egyaránt keményre főzzük. Így lehetünk biztosak abban, hogy a szalmonellát is okozó baktériumok a hő hatására elpusztulnak.

Legjobb, ha a tojás belső hőmérséklete eléri a minimum 71 Celsius-fokot.

A főzési idő is lényeges tényező: a megfelelő keménység eléréséhez kb. 8 percig főzzük a tojásokat.

3. Fontos a gondos tárolás

Miután tudjuk, milyen alapanyagból és hogyan készítsük a húsvéti főtt tojásokat, térjünk át a tárolás kérdésére.

A legfontosabb, hogy a megfőzött tojásokat kihűlés után azonnal, de maximum 2, szobahőmérsékleten eltöltött óra után a hűtőbe tegyük. Lehetőleg hámozatlanul tároljuk őket, mert a héj megóvja a tojást attól, hogy magába szívja a hűtőben esetleg terjengő ételszagot, és így tovább marad friss. Abban az esetben, ha a már hámozott tojások maradtak elfogyasztatlanul, egy jól záródó műanyag dobozba vagy tasakba csomagolva tegyük őket a hűtőszekrénybe.

Fontos még, hogy semmiképpen sem a hűtő ajtajában tároljuk, hiszen a gyakori nyitás miatt itt ingadozó a hőmérséklet. Ehelyett a hűtő alsóbb, hidegebb részében helyezzük el a tojásokat.

Ha a fenti szabályokat betartjuk, a főtt tojást nagyjából 10 napig fogyaszthatjuk biztonságosan – írja a mindmegette.hu.