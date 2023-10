Te melyik típusba tartozol? E szerint kell reggelizned, hogy fogyj!

A sikeres fogyás egyik kulcsa a megfelelő reggeli. Attól függően, hogy ki, mit szeret reggelizni, 5 típust különböztetünk meg egymástól - írja a dietaesfitnesz.hu.

A megfelelő reggeli fontos a fogyáshoz / Fotó: Pexels

1. Étvágytalan

Vannak olyanok, akik reggel nem bírnak enni, ezért nem is reggeliznek, majd olyan éhesek lesznek, hogy a kimaradt kalóriákat bőven be is pótolják. Ilyenkor azt tudod csinálni, hogy lassan szoktatod magad rá a reggelire, például 1-2 szelet Graham-pirítóssal vagy házi müzliszelettel.

2. Egészséges

Reggelinél mindig figyelj arra, hogy vigyél be fehérjét az izmok számára, szénhidrátot a kellő energiáért és egészséges zsírt, hogy segítse a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Egy gyümölcsös zabkása jó választás lehet! A szezonnak megfelelően válaszd meg, hogy mikor milyen gyümölcsöt fogyasztasz!

3. Klasszikus

Ebbe a típusba tartozol, ha a hagyományos reggelit kedveled a legjobban: tojás, bacon, pirítós, sajt! A teljes kiőrlésű pirítós főtt tojással és 1-2 szelet sonkával jó választás. A zsíros sajtot és a szalonnát cseréld le friss vagy párolt zöldségre.

4. Édesszájú

Ha reggelire a legjobban édeset eszel, akkor ebbe a típusba tartozol. Könnyű lehet elcsábulni a sütemények és péksütemények illatától, de ha szeretnéd megőrizni a vonalait, szigorúan oda kell figyelned a mennyiségre! A legjobb, ha saját magad készítesz reggelit, sok-sok gyümölccsel.

5. Gyümölcsmániás

Vannak, akik reggelire csak egy kis gyümölcsöt szeretnek enni, ebben az esetben a legjobb választás egy smoothie lehet. Viszont figyelned kell arra, hogy hosszú távra ez nem ad energiát, csak akkor, ha például túrót vagy joghurtot is eszel mellé - azaz bármilyen fehérjeforrást.