Tíz perc alatt összedobható a hamis tiramisu

Kevés olyan finomság létezik, amelynek az elkészítési ideje vetekszik az elfogyasztás idejével, ám a villámgyors hamis tiramisu ezek közé tartozik! Ráadásul hiába mutatja csúnyábbik arcát a tavasz, nincs az a rossz idő, amit ne dobna fel egy kis tiramisu! Jöjjön is a recept!

Tíz perc alatt kész a villámgyors hamis tiramisu Fotó: Pexels/Nikita Krasnov/Képünk illusztráció

Hozzávalók:

1 csomag babapiskóta

1 csomag főzés nélküli pudingpor

4 dl hideg tej

3 dl kávé

3 dl tejszínhab

10 dkg porcukor

kakaópor

fahéj

Elkészítés:

Akár stopperrel is mérheted a villámgyors hamis tiramisu elkészítését! Főzz le 3 deci kávét, forgasd bele a babapiskótákat, majd helyezz el belőlük egy sort egy jénai tálba.

Keverj el 4 deci hideg tejben csomómentesen egy csomag főzést nem igénylő pudingport (bármilyen íz lehet, de a tejszínes vagy vaníliás a leginkább ideális)! A puding felét kend a babapiskótákra, majd tegyél rá még egy réteg kávéba áztatott babapiskótát, amire újabb réteg pudingot helyezel. Ha megvagy, erre is tegyél egy sor kávéba áztatott babapiskótát!

Verd a porcukros tejszínhabot kemény habbá, amit aztán kenj a legfelső réteg babapiskótára! A tejszínhabot megszúrhatod kakaóval, esetleg fahéjjal is. Eddig tartott a konyhai munkád, mehet is a villámgyors hamis tiramisu 1-2 órára, de akár egész éjszakára is a hűtőbe!

Kockákra vágva, hidegen tálald! Jó étvágyat!

