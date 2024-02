Megoldhatatlan képrejtvény, csak a legintelligensebbek tudják megoldani

Egy egészségtudatosságot kihangsúlyozó képrejtvény tartja lázban az internet népét: az optikai illúzió népszerűségét éltető rajzon az olyan, B-vitaminban gazdag termékek, mint a sajt, tej vagy a tojás közé rejtőzött el egy emberi szív, amit szinte lehetetlenség megtalálni.

Az agyat fitten tartó rajzon hemzsegnek az ételek, de mindösszesen 23 másodperc áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy szemmel gyorsan végigszkenneljük a képet, és megtaláljuk az emberi szervet. Óra indul!

Fotó: Jargan Josh

A képrejtvények a szórakozás mellett a pszichoanalízis kedvelt eszközei is, ugyanis az a mód, ahogy az agyunk feldolgozza és értelmezi a szemünk által befogadott információt, a jellemünkről is sok mindent elárulhat a szakértőknek. Nem mellesleg pedig a megfigyelőképességünket is felmérhetjük azáltal, hogy milyen gyorsan vagyunk képesek kiszúrni a turpisságot a képen.

Ha a fenti rajzon nem sikerült 23 másodperc alatt megtalálni a szívet, nincs gond, nyugodtan feledkezzünk meg az óráról, és alaposan vizsgáljunk meg minden részletet – így már könnyen szemet szúrhat a piros kis szív.

De ha még így sem lenne meg a megoldás, segítünk, mert ez egy igazán nehéz feladvány volt: