Elvette az eszed a szerelem? 10-ből 9-en nem tudják megfejteni ezt a Valentin-napi rejtvényt

A Valentin-nap már Európában is szinte hagyománnyá vált. Egy nap az évben, amikor mindenki romantikus a párjával, apró ajándékokkal lepi meg a szerelmét, vagy éppen virággal várja otthon a kedvesét. Azoknak sem kell azonban unatkoznia, akik éppen egyedülállók, vagy csak elegük van már a szívecskékből és a nyálas romantikából. Az ő számukra is hoztunk most egy képrejtvényt, ami stílusosan az ünnephez kapcsolódik, de nyugalom, szerelemről szó sem lesz benne. A feladvány egyszerűnek tűnhet: a képen 42, mondjuk úgy, Valentin-napi palacsintatorta látható, mindegyiken egy eper mellett 4 szem áfonya díszeleg. Egy édességen azonban elrejtettek a készítők még egy áfonyát. Megtalálod mindössze 30 másodperc alatt a többitől eltérő finomságot? Indulhat a stopper, mutatjuk a képet:

Egyszerűnek tűnik, de nem az (Fotó: Betway/DailyStar)

Egy kifejezetten nehéz képrejtvényről van szó, ugyanis a kép méretéhez képest az áfonyák egészen aprók, így már ez még az igazán éles szeműeknek is nagy kihívást jelenthet. A sok egymásra hasonlító palacsinta és díszítés pedig mind nehezítő körülmény. Neked sikerült megtalálnod a plusz egy áfonyát 30 másodperc alatt? Ha igen, akkor jobb szemed van, mint a legtöbb embernek, a koncentrációdról nem is beszélve!

Nem sikerült időben megtalálnod az extra áfonyás finomságot? Semmi gond, minél több képrejtvényt és feladványt fejtesz meg, annál ügyesebb leszel ezekben a tesztekben. Azok számára pedig, akik még mindig keresik az áfonyát, azoknak eláruljuk, hogy a negyedik sor, utolsó előtti palacsintatortán keresse a megoldást.

A feladványt a DailyStar számára készítette a Betway weboldal.