Megtalálod az oda nem illő sakkfigurát? Őrjítő rejtvény tartja lázban az internetet

Nagy népszerűségnek örvendenek a képrejtvények, az optikai illúziókkal operáló feladványok, amik megtornásztatják a kognitív képességeinket, gondolkodásra sarkallnak, és még az éleslátásunkat és a megfigyelőképességünket is erősítik.

Most egy igen egyszerűnek látszó feladványt hoztunk olvasóinknak, ahol egy oda nem illő sakkfigurát kell kiszúrni a képen. Gyerekjátéknak tűnhet, de csak a zsenik tudják 8 másodperc alatt megtalálni a kellő figurát.

A huszárok felsorakoztak, leselkedésre fel, induljon a kihívás!

Ne búslakodj akkor se, ha nem sikerült 8 másodperc alatt vagy egyáltalán megtalálni az oda nem illő figurát, igazán fogós rejtvény a mostani is. Éppen ezért most is megmutatjuk, hogy hol kellett volna keresni a megoldást.

A megoldásért görgess lejjebb.

.

.

.

.

.

.