Csak az igazán profik szúrják ki – Te megtalálod az elrejtett oroszlánt a képen?

A fejtörők, képrejtvények és feladványok edzik és aktívan tartják az emberek agytekervényeit. Ezeken belül is talán a vizuális feladványok a legtrükkösebbek. Egyszerre igénylik ugyanis a szellemi frissességet és a koncentrációs képességeinket is az éles szemünk mellett. Ma egy különleges kvízt hoztunk nektek, ugyanis bár egyszerűnek tűnhet az a feladvány, hogy egy oroszlánt kell megtalálni egy emberekkel teli parkban, de trükkösebb lesz a megoldás, mint elsőnek gondolnátok. Van ugyanis egy kis nehezítés is a feladatban, ugyanis mindössze 6 másodperc áll rendelkezésetekre, hogy felfedezzétek az állatok királyát a piknikező emberek között. Ha felkészültél, akkor stopper indítva, és lássuk, hogy mennyi idő alatt találod meg az oroszlánt a képen.

Egy oroszlán bújik meg valahol a képen/Fotó: jagranjosh.com

Mennyi idő alatt sikerült megtalálnod az oroszlánt? A DailyStar szerint csak az igazán éles szemű és fejlett koncentrációs képességekkel rendelkező embereknek sikerül mindössze hat másodperc alatt rábukkanniuk.

Akkor sem kell kétségbeesned, amennyiben több időt vett igénybe, ugyanis jól elrejtették a kép készítői az állatok királyát. Ha képes volt rá, akkor már csak a gyakorláson múlik, hogy a legközelebbi képrejtvényen mennyi idő alatt bukkansz rá az elrejtett motívumra. Ha pedig nem találtad meg, akkor se ess kétségbe, ugyanis eláruljuk nektek, hogy a jobb oldali fa levei között bukkanatsz rá.