Őszi fáradtság? Mutatjuk az ellenszert, amivel újra energikusak leszünk

Ha gyakran érzed magad kimerültnek, fáradtnak már reggel, ébredés után, vagy akár napközben, neked szól a cikkünk. Az őszi fáradtság nem betegség, hanem egy ismert jelenség, ami ellen felveheted a harcot néhány egyszerű praktikával.

Az, hogy mennyire érzed energikusnak magad, elég megfoghatatlan mások számára, hiszen a saját észlelt energiaszinted szubjektív, és számos tényező befolyásolhatja az alvástól kezdve az edzéseken át a stresszkezelésig. Ami lényeges: valójában most a lendület hiányáról beszélünk inkább, mint a legyengítő kimerültségről. Utóbbival, ha tartósan fenáll, fordulj szakemberhez. Az őszi időszakban érezheted úgy, hogy elfogyott a lendület. Ilyenkor legszívesebben lerogynál és aludnál egy nagyot, vagy csak egyszerűen bekuckóznál a kanapé mélyére. Ezekben az energiaszegény időkben „újraindításra” van szükség – ehhez ad a Mindmegette tippeket.

ENGEDD BE A FÉNYT

Függetlenül attól, hogy mikor ébredtél fel, ha teheted, néhány órán belül „napoztasd meg” a szemedet 2-5 percre. A retinának ugyanis speciális neuroreceptorai vannak, amelyek azt mondják az agy cirkadián központjának, hogy ébresztő! Ha ezt egyszer megteszed, pozitív láncreakciót indítasz el: másnap könnyebben ébredsz, a fénybe nézve pedig gyorsan lendületet veszel. A természetes fényt pótolhatod speciális lámpával.

ÓVATOSAN A KOFFEINNEL

Ha nem alszol eleget, egy adenozin nevű vegyület felhalmozódik az agyban, és szédülést okoz. Ez az anyag felkelés után 60-90 perc alatt ürül ki. A koffein úgy működik, hogy blokkolja az adenozint, de megakadályozza annak kiürülését is. Tehát ha azelőtt iszol kávét, mielőtt természetes módon eltűnne, akkor tovább marad veled a szédülés, gyengeség. Várj legalább 1-1,5 órát, hogy megkapd a természetes és a mesterséges ébresztőt is.

JÓTÉKONY A REGGELI EDZÉS

A reggeli mozgás adja a legnagyobb adrenalin-löketet. Minden mozgásforma jó, de az erőteljes, intenzív edzés jobbat tesz a mitokondriumoknak. (Az energia előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecske.) Ha stimulálod őket, életre kelnek – már csak ezért is megéri megmozdulni, nem?

SZUNDIZZ VAGY SÉTÁLJ

Mindkettő tökéletes, ha arról van szó, hogy energiát gyűjts ebéd után például a munkád folytatásához. Egy 10-15 perces séta ugyanannyira jót tesz, mint 20 perc szunyókálás.

FIGYELJ A TESTED JELZÉSEIDRE

Ahhoz, hogy ne érezd magad fáradtnak, szükség van arra, hogy megismerd a saját belső órádat. Néhány napig ne állíts be ébresztőórát, és nézd meg, úgy mikor ébredsz. Ha már tudod, hogy hogyan működik a cirkadián ritmusod, csak akkor tudsz elgondolkodni azon, mit kellene változtatnod a dolgos hétköznapokon.

GONDOLJ JÓ DOLGOKRA

Lehetséges, hogy pusztán a pozitív kilátások is energikusabbá tehetnek. Bizonyított, hogy akiket napközben több pozitív érzelem ér, azoknál másnap jobban működnek a mitokondriumok.

SZÁNJ IDŐT A HOBBIDRA

Nem elég jóra gondolni: érdemes olyan tevékenységeket folytatni, amelyek örömmel töltenek el, legyen az a munkád, a családod vagy valamilyen hobbi.

FIGYELJ AZ ÉTKEZÉSRE



Vannak olyan csodálatos élelmiszerek, amelyek jótékony hatással vannak az agyműködésre, és azonnali – és ami még fontosabb – fenntartható lendületet adnak. Ilyen a földimogyoró, a mandula vagy a dió, amelyek a tirozin aminosavnak köszönhetően egy csipetnyi dopamint adnak az agynak. A dopamin az adrenalin közeli rokona, amitől energikusabbnak érezheted magad. Ezenkívül a fehérjében gazdag élelmiszerek , mint például a tojás és a görög joghurt is tartlamaznak tirozint, és fokozhatják a kognitív teljesítményt, sőt a kreativitást is, mint ahogy a magnéziumban gazdag ételek, például a banán és az alma is növelik a dopaminszintet.

BÁNJ CSÍNJÁN A CUKORRAL...



Ha sok cukrot eszel, energiát termelhetsz anélkül, hogy ténylegesen bevonnád a mitokondriumaidat, és így mégsem leszel energikus. A túl sok cukor pedig egyszerűen „kikapcsolja” a mitokondriumokat, így egyszerűen nem érdemes cukorral bombázni a szervezeted.

… ÉS A FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREKKEL

Bebizonyosodott, hogy ezek az élelmiszerek növelik a fáradtság, a depresszió, valmaint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. De miért is vennéd meg készen azt, amit te is el tudsz készíteni, legyen szó energiaszeletről vagy zöldségcsipszről? Az általad készített finomságok egészségesek, és rengeteg energiát adó tápanyagot tartalmaznak.

HA SZÜKSÉGES, SEGÍTS A TESTEDNEK! A változatos, teljes értékű ételeket tartalmazó étrend pozitív hatását az energiaszintednek is mutatni kell. De előfordulhat, hogy mégsem kapja meg a szervezeted a szükséges tápanyagokat – egyeztess erről orvossal, és szükség szerint pótold a következő anyagokat: D-vitamin: erre a homronra számos testi funkcióhoz szükséged van, így az energiatermeléshez is.

Omega-3 zsírsavak: ezek az anyagok javíthatják az erőt, a motivációt és segíthetnek, hogy boldogabbnak érezd magad, ezáltal javítva a vitalitást.

B-vitaminok: ha vegán étrendet követsz, a B12- és B-komplex vitaminok hasznosak lehetnek az energiatermelésben, valamint a szorongás csillapításában.

Gyógynövények: léteznek gyógynövények, amelyek fellendítik az energiaszintedet. Ilyen például a ginzeng, a maca, a ginkgo biloba, vagy az astragalus.

MARADJ AKTÍV HOSSZÚ TÁVON

A vitalitás és az energia, így az energiatartalék a kor előrehaladtával egyre csökken. Sokan ilyenkor lecsendesednek, többet pihennek, amit miatt kevésbé érzik magukat energikusnak. Ez ellen tehetsz, ha sokági megőrzöd az aktivitásod.

TALÁLD MEG AZT, AMI FELTÖLT TÉGED

Az emberek az energiaáramlás különböző mintáira érzékenyek. Van, akit a sport tölt fel, másokat az emberekkel való foglalkozás. Gondolt át, hogy neked mi ad energiát!