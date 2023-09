Ha ezeket a jeleket tapasztalod, akkor már cukorbetegség előszobájában lehetsz

Ha megérinti a hasi zsírját, és az kemény és sűrű – inzulinrezisztens, mert a szervezet raktározási üzemmódban ragadt. A lábad is elkezd duzzadni, mert a tested vizet tart vissza, és a vérnyomásod is magasabb lesz. Emellett a nyakad is hízni fog, ami megnehezíti az alvást, és akár alvási apnoe is kialakulhat. Továbbá a petyhüdt karok az inzulinrezisztencia jelei is lehetnek