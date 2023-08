Ez a levél csodát tesz a vércukorral, a vérnyomással és a koleszterinnel

Nem is olyan régen még ritkaságként tekintettünk a fügére, mely a klímaváltozás révén Magyarországon is termeszthető. A füge számtalan felhasználási módja ismert, nem csak magában fogyasztható, de befőttként vagy lekvárként is színesítheti az étrendünket. Kevesen tudják, de a fának nem csak a gyümölcse, a levele is kincset ér!

Fotó: Pexels/Zaid Ahmed

Jót tesz a vércukorral, a vérnyomással és a koleszterinnel is

Több vizsgálat is rámutatott, hogy a fügefa levelében található hatóanyagok jótékonyan hatnak a vércukorszintre, sőt, a vérnyomásra is, de még a koleszterinszintet is csökkenthetik. Ráadásul a gyomor- és bélrendszeri problémák, illetve a gyomorfekély esetén is kedvező eredményeket érhetünk el a fügefalevélből készült teával.

Könnyen főzhetsz belőle teát!

Bár a fügefa levele egy-két helyen kapható, akinél megterem ez a gyümölcs, az jóval könnyebben juthat hozzá a leveléhez. Gyűjtsük be az ép és szép leveleket, tegyük azokat egy vászondarabra és száraz, meleg, közvetlen napfénytől védett helyen szárítsuk ki! A kiszáradt levelek színe barna. Ha ezzel megvagyunk, zúzzuk össze a leveleket és tároljuk azokat légmentesen zárható befőttesüvegben. Teakészítéshez forraljunk fel egy liter vizet, szórjunk bele két evőkanál szárított fügefalevelet. 15 perc forralás után szűrjük le, hagyjuk, hogy fogyasztható hőmérsékletű legyen, és ihatjuk is.

Feldobja a szendvicsedet!

A friss fügelevél szendvicsekbe, salátákba tépkedve különleges ízélményt ad, de akár még turmixba is teheted, hogy feldobja a szomjoltódat!

/Forrás: Ripost/