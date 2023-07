Ezért ne ülj soha utcai ruhában az ágyra

Az amerikai filmek szinte elmaradhatatlan eleme, hogy a szereplők összegyűlnek valamelyikük hálószobájában, és farmerben, cipőben helyet foglalnak az ágyon. A való életben a cipő talán a bejárati ajtó környékén marad, azonban még így is sokan vannak, akik hazaérés után ódzkodnak a ruhájuk lecserélésétől. A The Healthy cikke azonban nagy eséllyel megváltoztathatja ezt a berögződést.

Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Sokan bizonyára úgy gondolkodnak, hogy mivel naponta fürdenek, a ruháikat is csak tisztán veszik fel, és nem izzadnak meg a nap során, többségében tiszták is maradnak a nap végéig. Azonban ha elhagyjuk a lakást, mert például boltba kell mennünk, vagy tömegközlekedéssel beutazunk a munkahelyünkre, mi magunk és egyben a ruházatunk is rögtön ki lesz téve egy halom nem látható baktériumnak és szennyeződésnek, miközben a saját szervezetünk is piszkot termel: elsősorban lehámló bőrsejteket és izzadtságot.

Philip Tierno mikrobiológus-immunológus szerint bizonyos baktériumok és mikroorganizmusok hetekig, egyes esetekben pedig akár hónapokig is megélhetnek a ruháinkon. Ezek különböző gyulladásokat válthatnak ki, viszketést és bőrpirosodást eredményezhetnek, de rosszabb esetekben akár elég komoly fertőzés is lehet a történet vége. A nyári hőségben pedig a szokottnál is több baktériumnak tesszük ki a ruhánkat, hisz a saját izzadtságunk mellett másoké is könnyebben átszivároghat a mi öltözékünkre. Ha ebben az erősen szennyezett nyári szettben heveredünk el hazaérkezésünk után az ágyunkra, milliónyi baktérium vándorolhat át a lepedőnkre – amit könnyedén kiküszöbölhetnénk annyival, hogy hazaérkezésünk után a szennyesbe dobjuk az utcai ruhát, és otthoni, kényelmes holmiba öltözünk át.