Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek ma érdemes megfontoltnak lenniük

2025. október 29-ei napi horoszkóp szerint a Vízöntő Hold energiái lesznek ránk hatással, ám emiatt néhány csillagjegynek érdemes megfontoltnak lenniük.

Kos

A szerdai nap sokféle impulzust tartogat, ön pedig most tele lesz energiával és ötletekkel. A Vízöntő Hold hatására új szemszögből lát helyzeteket, és bátran kipróbálhat valami szokatlant. A Merkúr Nyilasba lépése ugyanakkor felerősíti a lelkesedését, ami néha kapkodáshoz is vezethet.

Bika

Érdemes szerdán megfontolnia, kivel osztja meg a terveit. Valaki a környezetében barátságosnak tűnhet, de az öntől hallott információkat akár hátsó szándékkal is felhasználhatja. Tartsa meg magának a lényeges részleteket, és csak annyit mondjon, amennyit feltétlenül muszáj.

Ikrek

Uralkodó bolygója, a Merkúr ma a Nyilas jegyébe lép, ami kifejezetten kedvező önnek. Most még a szokottnál is könnyebben fejezi ki magát, és másokra is inspirálóan hat. Ha eddig halogatott valamit, például egy beszélgetést, egy új projektet vagy akár egy vallomást, itt az ideje, hogy előálljon vele.

Rák

A Vízöntő Hold kicsit hullámzó érzelmeket hozhat, de segít abban is, hogy ne ragadjon bele a múltba. Most a baráti kapcsolatok és a közösségi élet kerül előtérbe, és ezekben örömteli pillanatokat élhet át.

Oroszlán

A Vízöntő Hold ma kibillentheti a megszokott kerékvágásból, de ez most jótékony változást hoz. Friss ötletek, új nézőpontok segítik abban, hogy másképp lássa a mindennapi feladatait. A Merkúr belép a Nyilasba: ha valami újat tervez, most érdemes belevágni!

Szűz

Lehet, hogy szerdán egy furcsa hír vagy pletyka kavarja fel a napját. Mielőtt elhinné, amit hall, érdemes megállni és átgondolni, vajon mennyire illik az adott információ abba a képbe, amit ismer. Ugye, hogy semennyire?

Mérleg

Kiemelkedően erős lesz szerdán az intuicíója. Szinte belelát mások szándékaiba, és pontosan megérzi, ha valaki mást mond, mint amit gondol. Használja ezt a képességet bölcsen, és ne hagyja, hogy mások kihasználják. Ha valaki túlságosan kedves, és mindenáron bizalmába férkőzne, érdemes óvatosnak lennie.