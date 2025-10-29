Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek ma érdemes megfontoltnak lenniük
Mutatjuk, hogy kiknek érdemes óvatosnak lenniük.
2025. október 29-ei napi horoszkóp szerint a Vízöntő Hold energiái lesznek ránk hatással, ám emiatt néhány csillagjegynek érdemes megfontoltnak lenniük.
Kos
A szerdai nap sokféle impulzust tartogat, ön pedig most tele lesz energiával és ötletekkel. A Vízöntő Hold hatására új szemszögből lát helyzeteket, és bátran kipróbálhat valami szokatlant. A Merkúr Nyilasba lépése ugyanakkor felerősíti a lelkesedését, ami néha kapkodáshoz is vezethet.
Bika
Érdemes szerdán megfontolnia, kivel osztja meg a terveit. Valaki a környezetében barátságosnak tűnhet, de az öntől hallott információkat akár hátsó szándékkal is felhasználhatja. Tartsa meg magának a lényeges részleteket, és csak annyit mondjon, amennyit feltétlenül muszáj.
Ikrek
Uralkodó bolygója, a Merkúr ma a Nyilas jegyébe lép, ami kifejezetten kedvező önnek. Most még a szokottnál is könnyebben fejezi ki magát, és másokra is inspirálóan hat. Ha eddig halogatott valamit, például egy beszélgetést, egy új projektet vagy akár egy vallomást, itt az ideje, hogy előálljon vele.
Rák
A Vízöntő Hold kicsit hullámzó érzelmeket hozhat, de segít abban is, hogy ne ragadjon bele a múltba. Most a baráti kapcsolatok és a közösségi élet kerül előtérbe, és ezekben örömteli pillanatokat élhet át.
Oroszlán
A Vízöntő Hold ma kibillentheti a megszokott kerékvágásból, de ez most jótékony változást hoz. Friss ötletek, új nézőpontok segítik abban, hogy másképp lássa a mindennapi feladatait. A Merkúr belép a Nyilasba: ha valami újat tervez, most érdemes belevágni!
Szűz
Lehet, hogy szerdán egy furcsa hír vagy pletyka kavarja fel a napját. Mielőtt elhinné, amit hall, érdemes megállni és átgondolni, vajon mennyire illik az adott információ abba a képbe, amit ismer. Ugye, hogy semennyire?
Mérleg
Kiemelkedően erős lesz szerdán az intuicíója. Szinte belelát mások szándékaiba, és pontosan megérzi, ha valaki mást mond, mint amit gondol. Használja ezt a képességet bölcsen, és ne hagyja, hogy mások kihasználják. Ha valaki túlságosan kedves, és mindenáron bizalmába férkőzne, érdemes óvatosnak lennie.
Skorpió
Ma úgy érezheti, elérkezett a cselekvés ideje. A Vízöntő Hold hatására nem szeretne tovább várni másokra, és készen áll arra, hogy saját kezébe vegye az irányítást. Ha tudja, merre kell indulnia, tegye meg az első lépést, egyáltalán nem baj, ha mások csak később követik.
Nyilas
A Merkúr belép a jegyébe, és ezzel egy új, lendületes időszak kezdődik. Ha van valami, ami már régóta ott motoszkál önben, ideje kimondani. A Vízöntő Hold nyitottá és közvetlenné teszi, és ez is segíti a kommunikációt, mert levegő elemű jegy.
Bak
A Vízöntő Hold most segít egy kis távolságot tartani, és objektívebben látni a helyzeteket. Érdemes átgondolni, mibe fekteti az energiáit, és kik azok, akik valóban támogatják. A Merkúr Nyilasba lépése egyfajta belső átrendeződést is jelez: mintha készülne valami új, amit még nem tud pontosan megfogalmazni.
Vízöntő
A Hold ma az ön jegyébe lép, így a nap középpontjába kerül. Energikus, inspirált és szokatlanul társasági hangulatban lesz. A Merkúr fokozza a nyitottságát, és arra ösztönzi, hogy kimondja mindazt, amit eddig talán magában tartott.
Halak
Lehet, hogy szerdán születik meg egy ötlet, amely később sorsfordítóvá válik. Hagyja, hogy a gondolatai szabadon áramoljanak, de nem kell kapkodni, lesz ideje a részletek kidolgozására. Az intuíciója most a legnagyobb segítője.
