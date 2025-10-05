Ennek a 3 csillagjegynek most érzelmi hullámvasutat hoznak a csillagok

Ugye nem Te vagy az egyik?
Sok csillagjegyet érzékenyen érinthetnek a mai bolygóállások, és erre jobb minél előbb felkészülni. A Vénusz energiája többnyire feszültséget teremt, de a Jupiter egyes esetekben elsimítja azt. A vasárnapi horoszkóp megmutatja, hogy kinek segít és kinek okoz fejtörést a csillagok állása.
Kos
Ma könnyen vitába keveredhet, főleg a szeretteivel, de a Jupiter energiája hamar békét teremt. Nem szükséges, hogy mindenáron igaza legyen. Egy közös program vagy szívből jövő beszélgetés sokkal értékesebb, mint a vita megnyerése.
Bika
A Vénusz miatt érzékenyebb lehet a szokottnál, és talán túl komolyan vesz mindent. Szerencsére a Jupiter gondoskodik arról, hogy a derű visszatérjen a napjába. Töltsön időt olyan emberekkel, akik feltöltik és örömöt hoznak.
Ikrek
Hullámzó napja lehet: egyik pillanatban lendületes, a másikban fáradtabbnak érzi magát. A Halak Hold arra biztatja, hogy lazítson, pihenjen és relaxáljon. A humor sokkal többet segít ma, mint gondolná.
Rák
A Halak Hold ma különösen kedvező önnek, hiszen lelki harmóniát hoz. Ha valaki ingerültebb, igyekezzen nem azonnal reagálni. A Jupiter békét és megértést ígér, és estére sokkal derűsebbnek láthatja a világot.
Oroszlán
Ma valaki próbára teheti a türelmét, de nem érdemes belemenni a felesleges vitákba. Főleg akkor nem, ha úgy érzi, a másik csak provokálja. Valamilyen kreatív tevékenység, főzőcskézés, sütés, viszont elégedetté teheti.
Szűz
Talán túl sok programot szervezett mára, és nehéz minden tervét maradéktalanul megvalósítani. Ne hagyja, hogy ez elrontsa a hangulatát! A rugalmasság a kulcs, estére a Jupiter meglepetésszerű jó hírt vagy kellemes fordulatot hozhat.
Mérleg
Furcsa beszélgetésbe keveredhet, úgy érezheti, nem érti meg önt a másik. Ez csak pillanatnyi feszültség, ami gyorsan oldódik, ha nem ragaszkodik mindenáron az igazához. Jön egy pozitív fordulat, ami mindent elsimít!
Skorpió
Érzékenyebb lehet a mai napon, amit csak fokoz a Vénusz fényszöge. Persze tudatossággal sokat tehet az ellen, hogy valóban kirobbanjon a veszekedés. Mindez csak a délelőttre igaz, délután teljes a lelki béke.
Nyilas
Uralkodó bolygója, a Jupiter ma különösen erőteljesen támogatja. Ha délelőtt nehézség adódik, gyorsan túllép rajta, és a pozitívumokra összpontosít. Engedje, hogy a pihenés és az öröm töltse fel vasárnapját.
Bak
A Vénusz ma kissé próbára teheti kapcsolati ügyekben. A Halak Hold azonban segít lelassulni és ellazulni. A Jupiter jó hírt, könnyed fordulatot vagy váratlan segítséget jelez, amely megszépíti a napját.
Vízöntő
A szokásosnál érzékenyebb lehet, és lehetnek súrlódások. Ne ragadjon le ezeknél, hiszen a Jupiter megmutatja, mi az igazán fontos. Egy váratlan beszélgetés vagy találkozás örömet hozhat az estébe.
Halak
A Hold az ön jegyében jár, így minden érzés felerősödik. A Vénusz vitát jelezhet, ám a Jupiter energiája könnyedén kisimítja a helyzetet. A zene, a meditáció vagy egy természetben tett séta ma különösen jótékony hatású.
