Sok csillagjegyet érzékenyen érinthetnek a mai bolygóállások, és erre jobb minél előbb felkészülni. A Vénusz energiája többnyire feszültséget teremt, de a Jupiter egyes esetekben elsimítja azt. A vasárnapi horoszkóp megmutatja, hogy kinek segít és kinek okoz fejtörést a csillagok állása.

Vasárnapi horoszkóp: Ennek a 3 csillagjegynek most érzelmi hullámvasutat hoznak a csillagok. Fotó: Unsplash

Íme mit hoz a vasárnapi horoszkóp:

Kos

Ma könnyen vitába keveredhet, főleg a szeretteivel, de a Jupiter energiája hamar békét teremt. Nem szükséges, hogy mindenáron igaza legyen. Egy közös program vagy szívből jövő beszélgetés sokkal értékesebb, mint a vita megnyerése.

Bika

A Vénusz miatt érzékenyebb lehet a szokottnál, és talán túl komolyan vesz mindent. Szerencsére a Jupiter gondoskodik arról, hogy a derű visszatérjen a napjába. Töltsön időt olyan emberekkel, akik feltöltik és örömöt hoznak.

Ikrek

Hullámzó napja lehet: egyik pillanatban lendületes, a másikban fáradtabbnak érzi magát. A Halak Hold arra biztatja, hogy lazítson, pihenjen és relaxáljon. A humor sokkal többet segít ma, mint gondolná.

Rák

A Halak Hold ma különösen kedvező önnek, hiszen lelki harmóniát hoz. Ha valaki ingerültebb, igyekezzen nem azonnal reagálni. A Jupiter békét és megértést ígér, és estére sokkal derűsebbnek láthatja a világot.

Oroszlán

Ma valaki próbára teheti a türelmét, de nem érdemes belemenni a felesleges vitákba. Főleg akkor nem, ha úgy érzi, a másik csak provokálja. Valamilyen kreatív tevékenység, főzőcskézés, sütés, viszont elégedetté teheti.

Szűz

Talán túl sok programot szervezett mára, és nehéz minden tervét maradéktalanul megvalósítani. Ne hagyja, hogy ez elrontsa a hangulatát! A rugalmasság a kulcs, estére a Jupiter meglepetésszerű jó hírt vagy kellemes fordulatot hozhat.

Mérleg

Furcsa beszélgetésbe keveredhet, úgy érezheti, nem érti meg önt a másik. Ez csak pillanatnyi feszültség, ami gyorsan oldódik, ha nem ragaszkodik mindenáron az igazához. Jön egy pozitív fordulat, ami mindent elsimít!

Skorpió

Érzékenyebb lehet a mai napon, amit csak fokoz a Vénusz fényszöge. Persze tudatossággal sokat tehet az ellen, hogy valóban kirobbanjon a veszekedés. Mindez csak a délelőttre igaz, délután teljes a lelki béke.