Te is rögtön felveszed az új ruhádat? Nagy hibát követsz el

Gyomorforgató tanulmány látott napvilágot, ami után nagy valószínűséggel mindenki azonnal mosógépbe dobja az újonnan vásárolt ruháját, függetlenül attól, hogy boltban vette vagy rendelte. Az anyagokon ugyanis egyrészt vegyszermaradványok lehetnek, amelyeket az előállításnál, szállításnál vagy a kiállításnál vetettek be a gyártók, másrészt számtalan baktérium is tenyészhet rajtuk – írja a Self.

Fotó: Pixabay

Kezdjük a kevésbé visszataszító részével: a vizsgálatok szerint az új ruhákon még lehetnek textilfesték-, keményítő- vagy egyéb vegyi anyagmaradványok, amelyek a bőrrel érintkezve irritációt, súlyosabb esetben akár ekcémás tüneteket is kiválthatnak. Nem egy ruhadarabot különleges anyaggal vonnak be (például víztaszító, gyűrődésgátló vagy akár penészgomba elleni szerekkel) a megfelelő rendeltetésük érdekében, a sötétebb színű ruhák esetében pedig nagyobb mennyiségben használnak festéket, amelyek könnyen átkerülhetnek a bőrünkre is. Ennek még nagyobb az esélye, ha szintetikus anyagról, például poliészterről vagy nejlonról beszélünk, ezek előállításához ugyanis olcsóbb szereket használnak. Az érzékenyebb bőrű emberek könnyen tapasztalhatnak bőrpirosodást, viszketést, amennyiben ezek az anyagok nagyobb mennyiségben kerülnek a bőrükre – amit az első mosással el lehet kerülni.

Fotó: Pixabay

Jöjjön a rosszabb hír: az új ruhán nemcsak a gyártásból maradt vegyi anyagok lehetnek még rajta – hanem hemzseghetnek a csíráktól és baktériumoktól, amelyek más emberekről vándoroltak át az új nadrágunkra, ingünkre. Az üzletekben vásárolt ruhák esetében nagy valószínűséggel már más is felpróbálta a kiszemelt darabot, így az anyag közvetlenül érintkezett a bőrükkel, de az előállítás során is sok kézen ment keresztül az adott ruhadarab, mielőtt a szekrényünkbe került volna. A mikroszkópos vizsgálatok a különböző vírusok és baktériumok mellett még ürüléknyomokat és emberi testnedvek maradványait is kimutatták a ruhákon – használt ruhák esetében pedig a helyzet még ennél is szörnyűbb volt.

A szakértők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy szerencsére messze nem igaz minden új ruhára, hogy baktériumokkal, vegyi anyagokkal vagy más, egészségre káros maradványokkal lennének teleszórva, és a legtöbben nem is érzékeljük, ha kontaktusba kerülünk ezekkel, mert az immunrendszerünk könnyen legyűri a fenyegetést. Mégis, elővigyázatossági okokból tanácsos egy kicsit várni az új ruháink viselésével, és első körben alaposan kimosni őket.