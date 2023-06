Figyelmeztet a szakápoló: bele is halhatsz, ha így ülsz autóba

Biztosan mindenki járt már úgy, hogy figyelmeztette valaki egy hosszú autós kiruccanás alkalmával, hogy menjen el a mosdóba, hogy ne út közben kelljen megállni a kisdolog vagy nagydolog miatt. Azt azonban kevesen sejtették volna, hogy a kisdolog visszatartása akár életveszélyes is lehet, ha autóbalesetbe kerülünk. Egy szakápoló a TikTokon figyelmeztetett mindenkit, hogy ha teli húgyhólyaggal balesetezik valaki, sokkal nagyobb az esélye a halálnak.

Fotó: Pexels

Egy azóta több mint 980 000-szer megtekintett videóban a @medexplained2you felhasználónevű orvos azt mondta, hogy ez azért van, mert a hólyag olyan, mint egy léggömb, amely vizeléskor leereszt. Mindeközben, ha a picit bent tartod, a húgyhólyag „léggömbje” felfújódik.

Ha felfúvódott hólyaggal kerülsz autóbalesetbe, nagyobb valószínűséggel kaphatsz intraperitoneális hasfalrepedést. Ez fájdalmas, és gyors halálhoz vezethet

– mondta a videóban az orvos.

A TikTok-felhasználó azonban azt mondta, hogy ha véletlenül autóbalesetet szenvedsz, és a hólyagod üres, kevésbé valószínű, hogy szétreped. De még ha meg is történik, nagyobb valószínűséggel keletkezhet kisebb repedés, ami szerinte sokkal kevésbé veszélyes.

Szakértők korábban figyelmeztettek arra is, hogy a hosszú autóút során visszatartott vizelet miatt káros baktériumok halmozódhatnak fel, és húgyúti fertőzéshez vezethetnek – számolt be a The Sun.