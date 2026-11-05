Négy hónapig átverték a humoristát – Azt hitte, álmai filmjén dolgozik

Rasmus Wallbridge dán humorista négy hónapon át abban a hitben élt, hogy végre megvalósul az álma, és filmet készíthet. Barátjával, Martin Johannes Larsennel egy horrorvígjátékon dolgozott, ám fogalma sem volt róla, hogy az egész csak megrendezett átverés. A humoristát titokban filmezték egy műsorhoz. A megtévesztésben összesen 149 ember vett részt, köztük a saját barátja is.

Rasmus Wallbridge nem tudta, hogy egy megrendezett tévéműsorban szerepel.

Fotó: MI generált illusztráció

Rasmus Wallbridge átverése hatalmas botrányt okozott

Amikor kiderült, mi történt, sokan felháborodtak, és úgy vélték, hogy a műsor már nem egyszerű tréfa, hanem megalázás volt.

A hatrészes sorozat október 28-án került fel a csatorna streamingfelületére, de a tiltakozások miatt néhány nappal később eltávolították.

A televíziós társaság programigazgatója, Dorthe Thirstrup nyilvánosan bocsánatot kért.

Rossz döntés volt így elkészíteni a műsort. Nem vigyáztunk eléggé Rasmusra

– ismerte el.

A csatorna állítása szerint a humorista végül maga dönthetett arról, hogy bemutathatják-e a sorozatot, és munkájáért pénzbeli kompenzációt is kapott.

Rasmus Wallbridge csak röviden reagált az ügyre. Amikor felmerült, hogy a csatorna a jövőben hasonló műsorokat is készíthet, így fogalmazott:

Határozottan arra kérem őket, hogy ne tegyék.

A megtévesztésben részt vevő barátja, Martin Johannes Larsen szintén bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy soha nem akarta megbántani a humoristát.

Forrás: Tom Percival, Comedian was filmed for 4 months for secret TV show – and he had no idea, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/05/comedian-filmed-4-months-secret-tv-show-no-idea-29767397/