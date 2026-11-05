Négy hónapig átverték a humoristát – Azt hitte, álmai filmjén dolgozik
Élete nagy lehetőségének hitte a filmes munkát, amelyen hónapokon át dolgozott. Rasmus Wallbridge dán humorista azonban nem tudta, hogy egy titkos tévéműsor főszereplője, és az egész produkció csak átverés. Az ügyből akkora botrány lett, hogy a csatornának végül vissza kellett vonnia a műsort.
Rasmus Wallbridge dán humorista négy hónapon át abban a hitben élt, hogy végre megvalósul az álma, és filmet készíthet. Barátjával, Martin Johannes Larsennel egy horrorvígjátékon dolgozott, ám fogalma sem volt róla, hogy az egész csak megrendezett átverés. A humoristát titokban filmezték egy műsorhoz. A megtévesztésben összesen 149 ember vett részt, köztük a saját barátja is.
Rasmus Wallbridge átverése hatalmas botrányt okozott
Amikor kiderült, mi történt, sokan felháborodtak, és úgy vélték, hogy a műsor már nem egyszerű tréfa, hanem megalázás volt.
A hatrészes sorozat október 28-án került fel a csatorna streamingfelületére, de a tiltakozások miatt néhány nappal később eltávolították.
A televíziós társaság programigazgatója, Dorthe Thirstrup nyilvánosan bocsánatot kért.
Rossz döntés volt így elkészíteni a műsort. Nem vigyáztunk eléggé Rasmusra
– ismerte el.
A csatorna állítása szerint a humorista végül maga dönthetett arról, hogy bemutathatják-e a sorozatot, és munkájáért pénzbeli kompenzációt is kapott.
Rasmus Wallbridge csak röviden reagált az ügyre. Amikor felmerült, hogy a csatorna a jövőben hasonló műsorokat is készíthet, így fogalmazott:
Határozottan arra kérem őket, hogy ne tegyék.
A megtévesztésben részt vevő barátja, Martin Johannes Larsen szintén bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy soha nem akarta megbántani a humoristát.
Forrás: Tom Percival, Comedian was filmed for 4 months for secret TV show – and he had no idea, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/05/comedian-filmed-4-months-secret-tv-show-no-idea-29767397/
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