Aligátor sétált be egy pékségbe, videón a döbbenetes jelenet
Nem mindennapi vendég érkezett egy észak-karolinai pékségbe. Egy aligátor egyszerűen besétált az üzletbe, majd egészen a pultig jutott. Az alkalmazottak és a vásárlók megdöbbentek, az egész jelenetet pedig biztonsági kamera rögzítette.
Egy körülbelül 90 centiméteres aligátor okozott riadalmat az Egyesült Államokban, Észak-Karolina állam Southport nevű városában. Az állat a pékség hátsó ajtaján sétált be, áthaladt a raktáron, majd egészen a kiszolgálópultig jutott. Az egyik vásárló annyira megijedt, hogy egy székkel próbált védekezni ellene.
Az aligátor váratlan látogatását videóra vették
Az üzlet tulajdonosa, Jesse Driscoll éppen egy új sütőt szerelt be, amikor a hüllő megjelent. Mint elmondta, sokféle vendég megfordul náluk, de arra sosem számított, hogy egyszer egy aligátor tér be hozzájuk.
A helyszínre rendőrök és állatvédelmi szakemberek érkeztek, akik biztonságosan befogták, majd máshová szállították az állatot. Az eset során sérülésről nem számoltak be.
A szakemberek szerint a tengerparti területeken egyre gyakoribbak az emberek és az aligátorok találkozásai. John Henry Harrelson biológus arra figyelmeztetett, hogy az állatok etetése különösen veszélyes, mert így elveszíthetik természetes félelmüket az emberektől.
Az üzlet később humorosan reagált a történtekre, azt írták, úgy tűnik, a friss péksüteményeik híre már a mocsárba is eljutott.
A pékség biztonsági kamerájának felvételén az egész jelenet látható.
Forrás: Edward Helmore, ‘Never in a million years’: alligator strolls into North Carolina bagel shop, The Guardian, https://www.theguardian.com/us-news/2026/nov/04/alligator-north-carolina-bagel-shop
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