Meghan Markle és Harry herceg visszatért Nottinghambe

Az Egyesült Királyságba való visszaköltözésük óta most először vállaltak közös hivatalos programot. Meghan Markle és Harry herceg csütörtökön Nottinghambe látogatott, ahol több helyszínt is felkerestek, majd az utcán összegyűlt rajongókat és az őket köszöntő embereket is üdvözölték.

Meghan Markle és Harry herceg újra együtt jelent meg.

Fotó: PA / Northfoto

Meghan Markle és Harry herceg számára Nottingham különleges hely

Az út egyik állomása egy élelmiszer-szegénység ellen dolgozó közösségi csoport volt, emellett egy helyi közösségi hangstúdióba is ellátogattak. A program közben Meghan az egyik kint várakozó embernek állítólag csak ennyit mondott:

Jó újra itt lenni.

A város nem véletlenül lehet ismerős a pár számára. 2017-ben szintén Nottingham volt a helyszíne annak az eseménynek, amely Meghan Markle és Harry herceg első hivatalos közös megjelenése volt.

Fotó: PA / Northfoto

Burgundi összeállításban érkezett Meghan

Meghan a nottinghami programra burgundi összeállítást választott, amelyhez kabát, garbó, szoknya, magas sarkú cipő és táska tartozott. Valamennyi darab brit tervezőtől származott.

Forrás: Kim Brown, Meghan Markle & Prince Harry Make First Official Joint Appearance Since Moving Back to UK: See Her Outfit Details!, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/10/15/meghan-markle-prince-harry-make-first-official-joint-appearance-since-moving-back-to-uk-see-her-outfit-details/