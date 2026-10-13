Tragédia a vidámparkban: fia mellett érte a halál az édesapát

Egy család együtt indult szórakozni egy amerikai vidámparkba, ám a gondtalan kikapcsolódás pillanatok alatt tragédiába torkollt. A Georgia államban történt hullámvasút-baleset során egy férfi kizuhant a szerelvényből, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A szerencsétlenségben többen is megsérültek.

A családja szeme láttára vesztette életét egy édesapa a hullámvasút-balesetben.

Fotó: MI generált illusztráció

A hullámvasút-baleset szemtanúi megrázó részletekről beszéltek

A tragédia október 12-én, helyi idő szerint délután 4 óra körül történt Atlanta közelében, Cobb megyében. A szemtanúk szerint a férfi egy mintegy 61 méter magas hullámvasúton utazott, amikor kizuhant az üléséből, majd többször is a szerelvénynek csapódott.

Az egyik szemtanú az atlantai helyi televíziónak elmondta, hogy a férfi zuhanás közben háromszor is nekiütközött a kocsiknak.

Egy másik nő szerint az áldozat a kisfiával ült a hullámvasúton, miközben felesége és lánya a földről figyelte őket. A vidámparki látogatás egyik pillanatról a másikra rémálommá változott.

A baleset után a szerelvényt a pálya felső részén állították meg, az utasokat pedig a lépcsőkön keresztül menekítették ki.



Több hullámvasutat is lezártak a tragédia után

A hullámvasút-baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Bár a szemtanúk megnevezték az érintett játékot, hivatalosan még nem erősítették meg, hogy pontosan melyik hullámvasúton történt a szerencsétlenség.

A vidámparkot üzemeltető vállalat közölte, hogy a dolgozók és a helyi hatóságok azonnal intézkedtek, és mindenben együttműködnek a vizsgálat során. Elővigyázatosságból kilenc hasonló hullámvasutat is ideiglenesen lezártak más vidámparkokban.

Forrás: Noora Mykkanen, Man dies after falling from rollercoaster and ‘hitting parts of the ride’, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/13/man-dies-falling-rollercoaster-six-flags-hitting-parts-ride-29703270/