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Napelem-telepítésen gondolkozol? Fontos változásra figyelmeztet az MVM

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Hamarosan szigorúbbá válnak a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó szabályok. Mutatjuk az MVM ezzel kapcsolatos felhívásának részleteit, amit minden napelem-telepítés előtt állónak tudnia kell!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 13:00
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Nem csak a most napelem-telepítést tervezőknek, hanem a már meglévő rendszerek bővítésén gondolkodóknak sem árt tisztában lenni a hamarosan hatályba lépő új szabályokkal, amik a kiserőművekre vonatkoznak. Íme a legfontosabb tudnivalók, határidők és teendők!

Napelemesek figyelem, fontos változások jönnek hamarosan!
Fontos változásra figyelmeztet az MVM a napelem-telepítésekkel kapcsaolatban (Fotó: Baloncici)

Ez fog változni a közeljövőben

A hazai napelemes piac és a villamosenergia-hálózat fejlődésével a szabályozási környezet is folyamatosan alakul. Most épp felülvizsgálták, szigorították és módosították a háztartási méretű kiserőművekben (HMKE) alkalmazható inverterek listáját. A dolog hátterében a hálózati biztonság és a rendszerszintű adatszolgáltatás áll.

Mi a napelemeseket érintő változás lényege?

A legfőbb változás, hogy azok a berendezések, amelyek nem rendelkeznek a FEAK (Független Energetikai Adatközpont Zrt.) által kiállított és igazolt megfelelőséggel, kikerültek az alkalmazható inverterek hivatalos listájából. Amennyiben egy inverter ebben a kategóriában található, úgy a megadott céldátum után új rendszerbe már egyáltalán nem építhető be, és meglévő rendszer korszerűsítése, bővítése során sem engedélyeztethető.

Mikortól élnek az új szabályok?

A döntéshozók biztosítanak egy átmeneti időszakot a piac és a lakosság számára, így a szabályozás nem egyik napról a másikra lép életbe. Van azonban egy céldátum, amit mindenkinek észben kell tartania, aki napelemes rendszer telepítését vagy meglévő rendszere bővítését tervezi. 2026. július 31-e az utolsó nap, amikor az érintett (FEAK-megfelelőséggel még nem rendelkező) inverterekre vonatkozó igények utoljára még benyújthatók. 2026. augusztus 1-jétől viszont már hatályos a tiltás, és ezt követően a „megfelelőséggel nem rendelkező” listán szereplő inverterek már egyáltalán nem alkalmazhatók.

Kit érint és kit nem érint a módosítás?

Fontos tisztázni, hogy a szabályozás nem visszamenőleges hatályú, így a már lezajlott beruházások tulajdonosainak nincs okuk az aggodalomra. Azokat a lakossági és üzleti ügyfeleket, akiknél a HMKE-rendszert már korábban engedélyezték, és a rendszer üzembe helyezése sikeresen megtörtént, nem érinti a dolog. Akik viszont most állnak napelemes rendszer kivitelezése előtt, jelenleg gyűjtenek árajánlatokat, vagy a közeljövőben tervezik meglévő inverterük cseréjét, módosítását, érdemes átfutniuk a szolgáltatók listáit, amik itt, itt és itt találhatók. 

Mit tegyenek most a leendő napelemesek?

Ha nem szeretnének kellemetlen meglepetéseket és felesleges kiadásokat a kivitelezés során, kövessék az MVM tanácsait:

  1. Előzetes ellenőrzés: mielőtt bármilyen szerződést aláírnának vagy eszközt megvásárolnának, ellenőrizzék a kiválasztott inverter megfelelőségét az elosztói listákon.
  2. Egyeztetés a kivitelezővel: amennyiben napelemes kivitelező céget bíznak meg a munka elvégzésével, külön, kifejezetten kérdezzenek rá a választott inverter pontos típusára, és kérjenek garanciát arra, hogy az eszköz megfelel a legújabb FEAK-előírásoknak.
  3. Időzítés és beadás: ha mindenképpen olyan invertert szeretnének használni, amelyik a szigorítás miatt lekerül a listáról, ne halogassák a papírmunkát! Az igénybejelentést lehetőség szerint még jóval a 2026. július 31-i határidő előtt nyújtsák be, hogy elkerüljék a határidő előtti utolsó napok esetleges rendszerterheltségét.

 

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