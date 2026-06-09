Napelem-telepítésen gondolkozol? Fontos változásra figyelmeztet az MVM

Nem csak a most napelem-telepítést tervezőknek, hanem a már meglévő rendszerek bővítésén gondolkodóknak sem árt tisztában lenni a hamarosan hatályba lépő új szabályokkal, amik a kiserőművekre vonatkoznak. Íme a legfontosabb tudnivalók, határidők és teendők!

Fontos változásra figyelmeztet az MVM a napelem-telepítésekkel kapcsaolatban (Fotó: Baloncici)

Ez fog változni a közeljövőben

A hazai napelemes piac és a villamosenergia-hálózat fejlődésével a szabályozási környezet is folyamatosan alakul. Most épp felülvizsgálták, szigorították és módosították a háztartási méretű kiserőművekben (HMKE) alkalmazható inverterek listáját. A dolog hátterében a hálózati biztonság és a rendszerszintű adatszolgáltatás áll.

Mi a napelemeseket érintő változás lényege?

A legfőbb változás, hogy azok a berendezések, amelyek nem rendelkeznek a FEAK (Független Energetikai Adatközpont Zrt.) által kiállított és igazolt megfelelőséggel, kikerültek az alkalmazható inverterek hivatalos listájából. Amennyiben egy inverter ebben a kategóriában található, úgy a megadott céldátum után új rendszerbe már egyáltalán nem építhető be, és meglévő rendszer korszerűsítése, bővítése során sem engedélyeztethető.

Mikortól élnek az új szabályok?

A döntéshozók biztosítanak egy átmeneti időszakot a piac és a lakosság számára, így a szabályozás nem egyik napról a másikra lép életbe. Van azonban egy céldátum, amit mindenkinek észben kell tartania, aki napelemes rendszer telepítését vagy meglévő rendszere bővítését tervezi. 2026. július 31-e az utolsó nap, amikor az érintett (FEAK-megfelelőséggel még nem rendelkező) inverterekre vonatkozó igények utoljára még benyújthatók. 2026. augusztus 1-jétől viszont már hatályos a tiltás, és ezt követően a „megfelelőséggel nem rendelkező” listán szereplő inverterek már egyáltalán nem alkalmazhatók.

Kit érint és kit nem érint a módosítás?

Fontos tisztázni, hogy a szabályozás nem visszamenőleges hatályú, így a már lezajlott beruházások tulajdonosainak nincs okuk az aggodalomra. Azokat a lakossági és üzleti ügyfeleket, akiknél a HMKE-rendszert már korábban engedélyezték, és a rendszer üzembe helyezése sikeresen megtörtént, nem érinti a dolog. Akik viszont most állnak napelemes rendszer kivitelezése előtt, jelenleg gyűjtenek árajánlatokat, vagy a közeljövőben tervezik meglévő inverterük cseréjét, módosítását, érdemes átfutniuk a szolgáltatók listáit, amik itt, itt és itt találhatók.