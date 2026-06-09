Brutális támadás történt a McDonald’sban, szirénázva rohantak a mentők és a rendőrök

Kórházba került egy amerikai McDonald’s-üzlet műszakvezetője, miután egy brutális támadás során forró sütőolajjal leöntötték a hétvégén. Az elkövető a rendőrség gyanúja szerint a férfi egyik kollégája volt.

McDonald’sban történt támadás után az amerikai fiatalt kórházban ápolják

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A McDonald’s dolgozója borzalmas fájdalmakat élt át a támadás miatt

A hatóságok szerint a 20 éves Jacob Smith június 6-án műszakvezetőként dolgozott egy észak-kaliforniai McDonald’s étteremben, amikor egy kollégája megtámadta. A feltételezett elkövető még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt.

A mentőkkel együtt szirénázva kiérkező egyenruhások az áldozatot eszméleténél találták: a sértett tudott kommunikálni és járóképes állapotban volt, ugyanakkor súlyos égési sérüléseket szenvedett a felsőtestén és az arcán. A nyomozás során a rendőrök a 23 éves Jalani Bluettet gyanúsították meg a támadással, és őrizetbe vettek.

Bluett ellen halálos fegyverrel elkövetett támadás és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat. Jelenleg a Sutter megyei fogdában tartják fogva, óvadék lehetősége mellett.

Jacob Smith édesanyja, Amber Smith a KCRA televíziónak elmondta, hogy fia a június 6-ai, szombati műszakja végéhez közeledett, és éppen a napi bevétel elszámolására készült az irodában, amikor a támadás történt.

Az irodában volt, és a pénzszámoláshoz készült. A szeme sarkából meglátott valamit, megfordult, és ekkor ráöntötték a forró olajat

– mondta az édesanya.

A támadás következtében Jacob az arcán, a nyakán, a jobb karján és a hátán szenvedett égési sérüléseket. Édesanyja szerint testfelületének mintegy 22 százalékán keletkeztek másodfokú égések.

Olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, hogy az intenzív osztályon kívül nem tudnak számára megfelelő fájdalomcsillapítást biztosítani

– tette hozzá a gyermekéért aggódó anyuka, Amber Smith.

Az édesanya azt is hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a felelőst felelősségre vonnák. „Azt akarom, hogy igazságot szolgáltassanak, és hogy a támadó letöltse a büntetését azért, amit a fiammal tett” – mondta.

A Jacob felépülését segítő adománygyűjtő oldalon Amber Smith arról számolt be, hogy fiának a héten bőrátültetésre lesz szüksége, mivel egyes égési sérülések különösen mélyek és súlyosak – írja a People.