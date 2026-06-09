Ezért szeretjük a Retkes Margitot – ő hozza el a nyár egyik legfontosabb üzenetét
Június 10-én ünnepeljük Margit napját, amelyhez számos különleges népszokás és hiedelem kapcsolódik. Margit napja évszázadokon át fontos időpontnak számított a gazdálkodók számára, hiszen a retekvetéstől kezdve a tyúkültetésen át az időjóslásig számos hagyomány kötődött hozzá.
Június 10-én ünnepeljük Margit napját, amely a népi hagyományok szerint jóval több egy egyszerű névnapnál. A gazdálkodók évszázadokon át figyelték az ezen a napon tapasztalható időjárást, így számos vetési, termésjósló, sőt még háztartási szokás is kapcsolódott hozzá.
Retkes Margit napja – de miért pont a retek?
A Muravidéken és Medvesalján azért kapta a „Retkes” jelzőt, mert a gazdasszonyok szerint ez a nap a legalkalmasabb a retekvetésre.
- Úgy tartották, ha ilyenkor esik az eső, a földbe kerülő magból fejlődő retek nem lesz csípős, se fás, hanem szép húsos, ropogós és kellemesen zsenge marad.
- A gazdák rendszerint ilyenkor gyakran a káposzta és a len vetését is elvégezték.
- De nemcsak a vetés és az időjárás miatt volt fontos ez a nap. Ezek mellett a bőséges állatállományról is ezen a napon kellett gondoskodni: Csépán pl. úgy vélték, a Margit-nap a legkiválóbb alkalom a kotlós tyúk kiválasztására és ültetésére. Ez ugyanolyan jelentős teendőnek számított, mint a vetési munkák.
Margit napja a bácskai és a hortobágyi gazdák körében időjósló napnak is számított, s a hírhedt Medárd-naphoz hasonlóan „negyvenes napként” tartottak számon.
Sok helyen úgy hitték, hogy az ezen a napon tapasztalható időjárás előrevetíti a következő negyven nap képét. Tehát ha ezen a napon derűs az ég, kellemes, száraz és meleg nyárra van kilátás. Ha viszont elered az eső, a gazdák aggódni kezdtek, ugyanis a néphit szerint a Margit-napi eső elveri a gabonát, a fű ugyan szépen kihajt, de a dió- és mogyorótermést tönkreteszi, amitől a gyümölcsök lehullanak vagy megférgesednek.
A régi mondások is ezt tükrözik
Szabadka környékén például azt mondták: „Margit felhőtől fél, égi háborút vél...”, Hortobágyon pedig úgy mondták: „A Margit-napi esőcseppek tizennégy napig peregnek” – utalva arra, hogy a nyár eleji zivatarok komoly károkat okozhatnak a termésben.
A „Legyes Margit” elnevezés egy másik érdekes hiedelemből ered
Zentán azt tartották, hogy ha valaki Margit napján kinyitja az ablakot, akkor egész évben sok légy lesz a ház körül. Egy régi mondásuk szerint „Margit asszony a legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel.”
Emiatt pedig szigorúan tilos volt ezen a napon ablakot nyitni, különben az év hátralévő részében elviselhetetlen légyinvázió sújtotta a házat. Ha mégis muszáj volt szellőztetni, a leleményes régiek a mise ideje alatt a szántóföldről hozott földet szórták szét a szobákban, hogy ezzel a mágikus praktikával tartsák távol a kellemetlen rovarokat.
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