Brutális menekülés: 170-nel száguldott, és láncfűrészt vágott a rendőrökhöz egy sofőr

Egy férfi 170 km/órás sebességgel próbált meglépni a rendőrök elől, miközben kétszer is láncfűrésszel dobta meg őket. A hatóságok szerint korábban Pécs belvárosában bozótvágóval támadt ismerőseire.

A konfliktus napján két család csapott össze, a helyzet gyorsan elfajult: két férfit szándékosan elütöttek, az esetről felvétel is készült.

Levillogta a rendőr a sofőrt, aki inkább menekülőre fogta. A férfi Szajk belterületén 170 km/h-ra is felgyorsított, hogy elkerülje az igazoltatást, ráadásul menekülés közben két láncfűrészt is kidobott az ablakon abban reménykedve, hogy ez lelassítja majd a járőröket. Mindezt azért, mert részt vett az elhíresült pécsi verekedésben – számolt be róla a Tények.