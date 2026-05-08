"Kultúraváltás történik Magyarországon" - Orbán Viktor Dopemannél

Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg, ma 17 órakor kezdődő interjút ad Dopeman-nek. A rapper műsorát nem érdemes kihagyni. Kövesd velünk élőben az interjút!

Orbán Viktor - A Nagy Dopeman-interjú

Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor szavait idézve:

Szomorú, mert a melót nem fejeztem be...

– kezdte az interjút.

Orbán Viktor elmondta, terve az volt, hogy csinálnak egy önálló lábon álló Magyarországot. Szerinte azok, akik hittek benne egy befejezetlen munkában találták magukat, ami rendkívül fájó számára. Arra, hogy miért itt és miért most ad interjút - így válaszolt: utolsó teljes munkanapján úgy döntött, ez a legmegfelelőbb mód a nap zárására. "Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból."

Mégiscsak vereséget szenvedtünk és én vezettem a hadsereget (...) Van egy személyes felelősségem

– nyilatkozta Orbán Viktor az önszembesítésről és elmondta: sokszor mondták róla, hogy összeomlott, de ha ez így lenne, akkor most nem ülne itt.

Megosztotta, a kormányzásnak nemcsak eredményei vannak, ugyanúgy hibáznak, mint bárki más.

Orbán Viktor szerint hiába a 2/3-ad, bármit nem lehet megcsinálni az országgal. Bízik benne, hogy erre nem lesz szükség. Az új kormánnyal kapcsolatban pedig így nyilatkozott:

Nem szabad megengedi, hogy adót emeljenek! (...) Hiába van hatalma az új kormánynak, akármit nem tehetnek meg.

A számok alapján egyértelmű és a TikTok-ot rendszeresen használók körében is egyértelműen kijött az adat: a 40 év felettiek elfogadták a Fidesz ajánlatát, míg az alattiak elutasították a pártot és Orbán Viktort. Ezáltal a cél közelebb kerülni a fiatalokhoz.

Az pedig, hogy a fiatalok jobban bíztak az ismeretlenben, rendkívül fájó Orbán Viktornak.

Elmondta, már csak olyan munkát végez, aminek van értelme. Orbán Viktor így fogalmazott:

A népnek meg volt az oka, hogy miért döntsön így! (...) Nem fogjuk tudni ezt megválaszolni, sok embernek kell dolgozni azon, hogy megfejtse ezt a rejtélyt...

Azt látja, hogy a családosokat és nyugdíjasokat sikerült úgy megsegíteni, hogy tudták és érzékelték a segítséget. Míg a fiatalok kapta rengeteg támogatás (diákhitel, SZJA-mentesség) mellett is úgy döntöttek, mást szeretnének. Ezáltal úgy sejti, hogy egy kultúraváltás történik Magyarországon.

Orbán Viktor szerint fontos megérteni, hogy miért gondolkoznak így a fiatalok és meg kell őket érteni. Az elkövetkezendő évek arról fognak szólni, hogy ellátogat egyetemekre és középiskolákba, hogy mondják meg: mi a baj ezzel a generációval és mi az, ami sok nekik vagy kevés.

Az interjú során szóba került a mai társadalom fókuszálási ideje is, a rengeteg inger és pörgés eredménye és az, milyen hatással van ez a választásokra. A másik oldalon végzett kampány előnye talán pont ebben keresendő.

Az ellenfélnek nagyon egyszerű üzenete volt: "Változtassatok és jobban fogtok élni!"

Hozzátette, hogy "Ha vállalták, hogy győzelmük esetén jobban fogunk élni, akkor most már lássuk és éljünk még jobban".