Életmentés Csókakőnél: mentőhelikoptert riasztottak a bajba jutott túrázóhoz

Nagyszabású mentőakció zajlott le Csókakőnél május 9-én, miután egy túrázó megsérült a Vértes egyik nehezen megközelíthető szakaszán. A Csókakő TV Facebook-oldalán elmondták, a sérült egy Pusztavámról indult jótékonysági túra résztvevője volt, akik a piros turistajelzés útvonalán haladtak. A helyszínre ezután a Móri Tűzoltóság valamint a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltóság egységei is kiérkeztek, emellett mentő és mentőhelikopter is érkezett a gyors segítségnyújtás érdekében.

Mentőhelikopter érkezett a sérült túrázóhoz / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Mentőhelikoptert riasztottak a bajba jutott túrázóhoz Csókakőnél

A mentés a meredek, sziklás terepviszonyok miatt rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, ezért a mentőegységek megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a sérült túrázót biztonságban eljuttassák a mentőhelikopterhez. A csókakői vár és a Vértes térsége népszerű kirándulóhely, azonban a nehéz terep komoly kihívást jelenthet még a tapasztalt túrázók számára is

- hívták fel rá a figyelmet a posztban, majd hozzátették, a sérültet ezután kórházba szállították.