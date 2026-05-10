Életmentés Csókakőnél: mentőhelikoptert riasztottak a bajba jutott túrázóhoz

Nagyszabású mentőakció zajlott le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 09:20
Nagyszabású mentőakció zajlott le Csókakőnél május 9-én, miután egy túrázó megsérült  a Vértes egyik nehezen megközelíthető szakaszán. A Csókakő TV Facebook-oldalán elmondták, a sérült egy Pusztavámról indult jótékonysági túra résztvevője volt, akik a piros turistajelzés útvonalán haladtak. A helyszínre ezután a Móri Tűzoltóság  valamint a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltóság egységei is kiérkeztek, emellett mentő és mentőhelikopter is érkezett a gyors segítségnyújtás érdekében. 

Mentőhelikopter érkezett a sérült túrázóhoz / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A mentés a meredek, sziklás terepviszonyok miatt rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, ezért a mentőegységek megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a sérült túrázót biztonságban eljuttassák a mentőhelikopterhez. A csókakői vár és a Vértes térsége népszerű kirándulóhely, azonban a nehéz terep komoly kihívást jelenthet még a tapasztalt túrázók számára is

- hívták fel rá a figyelmet a posztban, majd hozzátették, a sérültet ezután kórházba szállították. 

