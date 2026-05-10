Életmentés Csókakőnél: mentőhelikoptert riasztottak a bajba jutott túrázóhoz
Nagyszabású mentőakció zajlott le.
Nagyszabású mentőakció zajlott le Csókakőnél május 9-én, miután egy túrázó megsérült a Vértes egyik nehezen megközelíthető szakaszán. A Csókakő TV Facebook-oldalán elmondták, a sérült egy Pusztavámról indult jótékonysági túra résztvevője volt, akik a piros turistajelzés útvonalán haladtak. A helyszínre ezután a Móri Tűzoltóság valamint a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltóság egységei is kiérkeztek, emellett mentő és mentőhelikopter is érkezett a gyors segítségnyújtás érdekében.
Mentőhelikoptert riasztottak a bajba jutott túrázóhoz Csókakőnél
A mentés a meredek, sziklás terepviszonyok miatt rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, ezért a mentőegységek megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a sérült túrázót biztonságban eljuttassák a mentőhelikopterhez. A csókakői vár és a Vértes térsége népszerű kirándulóhely, azonban a nehéz terep komoly kihívást jelenthet még a tapasztalt túrázók számára is
- hívták fel rá a figyelmet a posztban, majd hozzátették, a sérültet ezután kórházba szállították.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre