Megbénult az M1-es autópálya: kamionok ütköztek össze Tatánál
Több kilométeres a torlódás.
Több kamion ütközött össze az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenő után csütörtökön, csak a leállósávon araszolnak a járművek - közölte az Útinform a honlapján.
M1-es autópálya: több kilométeres a torlódás
A baleset a sztráda 72-es kilométerénél, Tata térségében történt. A tájékoztatás szerint a kocsisor a belső sávban meghaladja az 5 kilométerest, a külső sávban viszont már 12 kilométeres.
A Hegyeshalom felé vezető oldalon szintén baleset történt: Győr után, a 133-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze, emiatt csak egy sáv járható, ebben az irányban is lassulásra kell számítani - írta az MTI.
