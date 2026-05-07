Megbénult az M1-es autópálya: kamionok ütköztek össze Tatánál

Több kamion ütközött össze az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenő után csütörtökön, csak a leállósávon araszolnak a járművek - közölte az Útinform a honlapján.

M1-es autópálya: több kilométeres a torlódás

A baleset a sztráda 72-es kilométerénél, Tata térségében történt. A tájékoztatás szerint a kocsisor a belső sávban meghaladja az 5 kilométerest, a külső sávban viszont már 12 kilométeres.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon szintén baleset történt: Győr után, a 133-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze, emiatt csak egy sáv járható, ebben az irányban is lassulásra kell számítani - írta az MTI.