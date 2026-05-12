„Csak a remény és az ima maradt” – Jövő héten indul a Duchennel harcoló Noel a sorsdöntő berlini útra
Van az a pillanat, amikor a szavak elfogynak, és csak a szív dobbanása marad. Az erdőtelki Farkas Noel családja számára ez a pillanat most érkezett el. Egy hét választja el a kilencéves, Duchenne-szindrómával küzdő kisfiút attól a berlini úttól, amely az utolsó kapaszkodót jelentheti az életben maradásért vívott harcban. Noel édesanyja lélekig ható kéréssel fordult a nyilvánossághoz: most az imák ereje mentheti meg őket az összeroppanástól.
Már csak egy hét és Noel elindul Németországba, ahol sorsdöntő vizsgálatok sora veszi kezdetét. A Duchenne-szindrómával harcoló gyermek szüleinek minden reménye az orvosokban van. Miközben a bőröndökbe nemcsak ruhák, hanem egy egész család minden reménye is belekerül, az édesanya lélekig ható kéréssel fordult a nyilvánossághoz.
Most az imák ereje menthet meg minket az összeroppanástól. Egy anyai szív most tele van félelemmel, reménnyel. Mindenkit arra kérek, hogy imádkozzanak a gyermekemért
– mondja elérzékenyülve Klaudia, az édesanya. Ez a vallomás segélykiáltás egy olyan szülőtől, aki végignézte, ahogy imádott kisfiának izmait napról napra felemészti a kór.
A Duchenne-szindróma kegyetlen ellenség, ami csendben és megállíthatatlanul veszi el a gyermektől a mozgás szabadságát. Noel, aki egykor önfeledten focizott, most a saját testének börtönébe került. Az édesanyja azonban nem hajlandó feladni a küzdelmet.
Nem tudom, mit hoz nekünk ez az út, csak azt tudom, hogy mindent megteszek a kisfiamért
– folytatja az édesanya, akinek ebben az egyetlen mondatában benne van minden szülői áldozat, az álmatlan éjszakák és a végtelen küzdeni akarás.
Berlin: Az utolsó reménysugár a sötétségben
A május 18-ra kitűzött berlini időpont több mint egy orvosi konzultáció. Ez a Duchenne-szindrómával harcoló Noel számára a kapu egy olyan jövő felé, ahol talán nem a kerekesszék az egyetlen végállomás. A kisfiú állapota kritikus szakaszba lépett, a lábai már kifelé fordulnak, a járás pedig minden nap nehezebb. A németországi szakemberek tudása az utolsó gátat jelentheti az izmok teljes leépülése előtt. Ha a konzultáció eredményeként várható javulás a kisfiú állapotában a speciális terápiától, akkor megkaphatja azt.
A család emberfeletti módon már előteremtette a kezelés árát, de a célvonal előtt még mindig ott tornyosulnak az utazás és a kint tartózkodás költségei. Az anyagi tartalékok elfogytak, de a hit maradt: a hit abban, hogy Noelnek jár a holnap, jár a játék és a fájdalommentes mosoly.
Amikor az ima a legnagyobb segítség
Klaudia kérése most túlmutat a pénzen. Egy olyan lelki összefogásra hív, amely hegyeket mozgathat meg.
Kérlek benneteket, ha csak egy pillanatra is, gondoljatok Noelre és mondjatok el érte egy imát, hogy kapjunk reményt, erőt és jó híreket. Szeretném, ha félmillió ember együtt imádkozna a gyermekemért. Ez az imalánc az, ami erőt adhat Noelnek a vizsgálatok során és békét hozhat nekünk a bizonytalan várakozás óráiban
–mondja reményteljesen és elérzékenyülve az édesanya. Noel története nemcsak egy betegségről szól, hanem a feltétel nélküli szeretetről. Arról a kisfiúról, aki hősiesen tűri a vizsgálatokat, és arról a családról, amely nem engedi el a kezét a szakadék szélén sem.
Álljunk a Duchenne-szindrómával harcoló Noel mellé!
Pár nap múlva Noel elindul Berlinbe, hogy megküzdjön az életéért. Most mi vagyunk azok, akik segíthetnek neki. Akár egy apró adománnyal, amely fedezi az út költségeit, akár az édesanya által kért imával, akár egy megosztással, amely elviszi Noel hírét a világba.
Ne hagyjuk, hogy ez a család egyedül maradjon a félelmeivel. Mutassuk meg Noelnek, hogy egy egész ország szorít érte és küldjük őt Berlinbe azzal a tudattal: a remény erősebb, mint bármilyen betegség.
Ha segíteni szeretnél Noelnek, ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot.
