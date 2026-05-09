Újabb baleset a magyar utakon, kilométeres a torlódás

Baleset történt az M7-esen autópályán, két autó karambolozott Martonvásár térségében a Balaton felé vezető oldalon, nagy a torlódás - számolt be szombat kora délután honlapján a Katasztrófavédelem.

Mentőt is riasztottak a baleset helyszínére / Fotó: Gé

Baleset történt az M7-es autópályán

Azt írták, a baleset 28-29-es kilométer között történt, az egyik jármű a belső, a másik a leállósávban állt meg, így csak egy sávon lehet közlekedni. A két gépkocsiban összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő érkezett, a mentést az érdi tűzoltók végzik.

Az Útinform tájékoztatása szerint több kilométeres a torlódás - írja az MTI.