Újabb baleset a magyar utakon, kilométeres a torlódás
A hírek szerint két autó karambolozott.
Baleset történt az M7-esen autópályán, két autó karambolozott Martonvásár térségében a Balaton felé vezető oldalon, nagy a torlódás - számolt be szombat kora délután honlapján a Katasztrófavédelem.
Azt írták, a baleset 28-29-es kilométer között történt, az egyik jármű a belső, a másik a leállósávban állt meg, így csak egy sávon lehet közlekedni. A két gépkocsiban összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő érkezett, a mentést az érdi tűzoltók végzik.
Az Útinform tájékoztatása szerint több kilométeres a torlódás - írja az MTI.
