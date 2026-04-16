Puffadás, fáradtság, rosszkedv – nem rák, más ijesztő kór állt a nő tünetei mögött

A 29 éves Polly Martinovic évikig szenvedett pánikrohamoktól és rossz hangulattól, mielőtt diagnosztizálták volna a tünetei mögött álló krónikus betegséget. Polly annak a világszerte 31 millió nő és lány egyike, akikről úgy gondolják, hogy premenstruális diszforikus zavarban (PMDD) szenvednek.

A nő tünetei mögött súlyos betegség állt (Fotó: Anna Bizon / Freepik – Képünk illusztráció)

Az orvosok sokáig depressziónak hitték a fiatal nő betegségét

A PMDD a premenstruális szindróma egy nagyon súlyos formája, amely minden hónapban a menstruáció előtti egy-két hétben számos érzelmi és fizikai tünetet okoz. A Mind szerint a PMDD pontos okai még nem teljesen ismertek, de kialakulását befolyásolhatják például a traumák vagy a genetika.

Polly esetében egy családi tragédia után jelentkeztek a tünetek. Ezek között szerepelt a mellfájdalom, a puffadás és a fáradtság, valamint a szorongás, a pánikroham, továbbá a rossz hangulat. Az orvosok úgy vélték, hogy depressziós, ezért antidepresszánsokat írtak fel neki. Polly végül 2023 elején, két évnyi legyengítő fizikai és mentális tünet után, saját költségén felkeresett egy hormon szakorvost.

Csak ekkor kapta meg végre a PMDD diagnózist. A diagnózis megszerzése ugyanakkor csak fél siker volt Polly számára, aki különböző kezelési lehetőségeket próbált ki abban a reményben, hogy azok enyhítik a tüneteit. Végül hormonpótló kezelésbe kezdett, azonban egy mellékhatás miatt abba kellett hagynia azt. Elmondása szerint ezután romlani kezdett az állapota. Polly számára a változás a 2024 nyári szünet alatt következett be:

„Azt hiszem, akkor értem el igazán a mélypontot. PMDD-rohamom volt. Nem tudtam elhagyni a hotelszobát. Éjszaka szorongásrohamok gyötörtek.”

A szállodában, ahol megszálltak, volt egy funkcionális orvosi klinika, s Polly úgy döntött, hogy találkozik egy egészségügyi szakemberrel.

„Ez volt az első alkalom, hogy valaki azt mondta nekem, mindez nagyrészt az idegrendszerben gyökerezik és traumához kapcsolódik. Ekkor kezdtem el holisztikus módon vizsgálni a hormonjaimat. DUTCH-tesztet végeztem, hogy megnézzem, mi történik a hormonjaimmal, ahelyett, hogy csak a tüneteket próbáltam volna elfedni.”