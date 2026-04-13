„A túlvilág szellemeivel beszélek – így üzennek nekünk”

Egy médium gyermekkora óta kommunikál a halottakkal. Elmondása szerint sok szellem ugyanazt bánja meg.

Hogyan néz ki a túlvilág?

Jill M. Jackson, egy Mississippi állambeli médium szerint a szellemvilágban lévők gyakran osztoznak ugyanabban a megbánásban. Jackson szerint a szellemek egy magasabb dimenziós síkon léteznek, amit mi egyfajta mennyországnak vagy túlvilágnak nevezünk.

Amikor visszatekintenek az életükre, és veszik észre, mennyire komolyak voltak, miközben annyi lehetőségük lett volna szórakozni, nevetni és játszani.

A médium elmagyarázta, hogy az élőlények különböző energiaszinteken működnek, amelyeket rezgési frekvenciaként ír le. Gyermekként közelebb állunk a szellemek frekvenciájához - a harag, a negativitás és a félelem miatt azonban eltávolodik az ember ettől a spirituális megvilágosodástól.

Arra programoztak minket, hogy a mennyországot az égben képzeljük el, messze tőlünk. De a valóságban a szeretteink csak egy magasabb dimenzióban vannak, mint mi

- mondta a túlvilágról.

Hozzátette: ez a dimenzió valójában csak centiméterekre van tőlünk, és a médiumok képesek érzékelni, mintha egy fátyol elvékonyodna.

Így üzennek a médiumnak a szellemek

Ami az üzeneteket illeti, amelyeket az elhunyt szerettek adnak át, Jackson szerint ez mindig másféleképpen történik. Egyes szellemek csak homályos képeket küldenek telepatikusan, míg mások részletesebben közlik mondanivalójukat.

Találkozásai gyakran véletlenszerűek: előfordul, hogy beszélget valakivel, és ekkor az adott személyhez kötődő szellem jelenik meg előtte. Elmondta, hogy ő maga már kisgyermekként látott szellemeket, de 12 éves koráig nem hallotta vagy értette őket. Ekkor jelent meg előtte elhunyt nagymamája az ágya felett lebegve, és biztosította arról, hogy a túlvilágon mentes a fájdalomtól.

A szellemek a túlvilágot egy hatalmas, szeretettel teli fénymezőként írják le, amelybe földi életük tapasztalatainak átgondolása és feldolgozása után lépnek be - írja az MSN.