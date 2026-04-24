Power bankkal a fedélzeten: amit érdemes tudni utazás előtt
Egyszerű szabályok, praktikus tippek és megbízható töltési megoldások a gondtalan utazáshoz.
Az Anker, a világ piacvezető töltés technológiai márkája, valamint az útközbeni töltési megoldások fejlesztője összegyűjtötte, mit érdemes tudni a hordozható töltési eszközökről egy repülőút előtt. A töltők, köztük a power bankok ma már alapvető kellékei az utazásnak, azonban repülés során szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, írja a Bors. Az iparági irányelvek ismerete segíthet elkerülni a kellemetlenségeket a reptéri ellenőrzések során, és biztosítja a zökkenőmentes utazást.
A nemzetközi légiközlekedési szabályozások – többek között az IATA és az FAA ajánlásai – egyértelműen meghatározzák, milyen teljesítményű power bank vihető fel a fedélzetre.
Kapacitáskorlátok: a legfontosabb szabályok
A legtöbb légitársaság az alábbi irányelveket követi:
- 100 Wh-ig (kb. 27 000 mAh): külön engedély nélkül szállítható a kézipoggyászban
- 100–160 Wh között: csak a légitársaság előzetes jóváhagyásával vihető fel
- 160 Wh felett: általában tiltott
Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi, például 10 000 vagy 20 000 mAh kapacitású power bankok általában gond nélkül felvihetők a repülőre. A power bankot minden esetben a kézipoggyászban kell szállítani, feladott csomagban nem engedélyezettek.
Mennyiségi korlátozások
A légitársaságok gyakran korlátozzák a nagyobb kapacitású eszközök számát is: általában legfeljebb két darab, 100–160 Wh közötti power bank vihető fel, engedéllyel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a power bank kapacitását és a légitársaság konkrét előírásait.
Az Anker Prime Power Bank (26K, 300 W) például pont az a méret, amelyet fel lehet vinni a repülőre kézipoggyászban, miközben nagy teljesítményének köszönhetően akár nagyobb erőforrásigényű okoseszközök töltésére is képes. A 26 250 mAh kapacitás és a 300 W maximális összteljesítmény lehetővé teszi több eszköz – köztük laptopok és mobileszközök – egyidejű, stabil gyorstöltését is. Bármelyik porton elérhető a 140 W gyorstöltés, amely azonnali energiaellátást biztosít nagyobb fogyasztású eszközök esetén is. A 26 250 mAh akár 19 órányi videókonferencia lebonyolítását teszi lehetővé egy MacBook Pro-n, de segítségével akár 5 és fél napon át nézhetnénk videót egy iPhone 17 Pro Maxon.
A készülék gyors újratöltési képességének köszönhetően rövid idő alatt ismét használatra kész, dual-portos, 250 Wattos visszatöltéssel akár 13 perc alatt 50% töltöttséget ér el. Az intelligens energiamenedzsment rendszer és a beépített kijelző valós időben nyújt visszajelzést a töltési paraméterekről, támogatva a hatékony és biztonságos működést.
Az Anker a teljeskörű töltési élményért az utazás minden szakaszára kínál megoldásokat, power bankokat és hálózati töltőket – a repülőúttól a szállodai tartózkodásig.
Az Anker 100 W, 3 portos töltő okos kijelzővel egy kompakt, nagy teljesítményű hálózati töltő, amely modern GaN (gallium-nitrid) technológiát használ a hatékony és stabil energiaátvitel érdekében. Akár 100 W maximális teljesítményre képes USB-C porton, így laptopok, tabletek és okostelefonok gyors töltésére is alkalmas. A háromportos kialakítás (USB-C + USB-C + USB-A) lehetővé teszi több eszköz egyidejű töltését, miközben a töltő intelligensen osztja el a teljesítményt a csatlakoztatott készülékek között.
Az eszköz egyik különlegessége a beépített okos kijelző, amely valós időben mutatja a töltési teljesítményt, a hőmérsékletet és az egyes portok működését, így átláthatóbbá teszi a használatot. Kompakt méretének és összecsukható villásdugójának köszönhetően könnyen hordozható, így ideális utazáshoz vagy mindennapi használatra. A biztonságos működésről fejlett hőmérséklet-figyelés és intelligens teljesítményszabályozás gondoskodik, így egyszerre nyújt erőt, biztonságot és kényelmet.
Míg a 100 W-os Anker töltő a rövidebb utakhoz kínál kompakt megoldást, a 160 W-os Anker Prime Charger a hosszabb utazások során ideális választás, több, nagy energiaigényű eszköz egyidejű töltéséhez. Az Anker Prime Charger (160 W, 3 portos, GaNPrime) nagy teljesítménysűrűségű (1,35 W/cm³) GaN technológiára épülő, háromportos USB-C töltő összesen 160 W teljesítmény leadására képes, egyszerre három eszköznek képes gyorstöltést adni. Kompakt méretével bárhol elfér, nagyjából akkora helyet foglal, mint egy AirPods Pro 3. Egyetlen porton akár 140 Wattos töltést biztosít, amely lehetővé teszi nagy energiaigényű eszközök – például laptopok – gyorstöltését. Az Anker Prime Charger három Apple eszközt képes akár ugyanannyi idő alatt feltölteni, mint három különálló, összesen akár 210 W teljesítményű gyári töltő.
A megfelelően megválasztott töltési megoldásokkal az utazás nemcsak kényelmesebbé, hanem kiszámíthatóbbá is válik: a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy eszközeik a felszállástól az érkezésig végig rendelkezésre állnak.
