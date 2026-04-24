Power bankkal a fedélzeten: amit érdemes tudni utazás előtt

Az Anker, a világ piacvezető töltés technológiai márkája, valamint az útközbeni töltési megoldások fejlesztője összegyűjtötte, mit érdemes tudni a hordozható töltési eszközökről egy repülőút előtt. A töltők, köztük a power bankok ma már alapvető kellékei az utazásnak, azonban repülés során szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, írja a Bors. Az iparági irányelvek ismerete segíthet elkerülni a kellemetlenségeket a reptéri ellenőrzések során, és biztosítja a zökkenőmentes utazást.

A nemzetközi légiközlekedési szabályozások – többek között az IATA és az FAA ajánlásai – egyértelműen meghatározzák, milyen teljesítményű power bank vihető fel a fedélzetre.

Kapacitáskorlátok: a legfontosabb szabályok

A legtöbb légitársaság az alábbi irányelveket követi:

100 Wh-ig (kb. 27 000 mAh): külön engedély nélkül szállítható a kézipoggyászban

külön engedély nélkül szállítható a kézipoggyászban 100–160 Wh között: csak a légitársaság előzetes jóváhagyásával vihető fel

csak a légitársaság előzetes jóváhagyásával vihető fel 160 Wh felett: általában tiltott

Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi, például 10 000 vagy 20 000 mAh kapacitású power bankok általában gond nélkül felvihetők a repülőre. A power bankot minden esetben a kézipoggyászban kell szállítani, feladott csomagban nem engedélyezettek.

Mennyiségi korlátozások

A légitársaságok gyakran korlátozzák a nagyobb kapacitású eszközök számát is: általában legfeljebb két darab, 100–160 Wh közötti power bank vihető fel, engedéllyel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a power bank kapacitását és a légitársaság konkrét előírásait.

forrás: Anker

Az Anker Prime Power Bank (26K, 300 W) például pont az a méret, amelyet fel lehet vinni a repülőre kézipoggyászban, miközben nagy teljesítményének köszönhetően akár nagyobb erőforrásigényű okoseszközök töltésére is képes. A 26 250 mAh kapacitás és a 300 W maximális összteljesítmény lehetővé teszi több eszköz – köztük laptopok és mobileszközök – egyidejű, stabil gyorstöltését is. Bármelyik porton elérhető a 140 W gyorstöltés, amely azonnali energiaellátást biztosít nagyobb fogyasztású eszközök esetén is. A 26 250 mAh akár 19 órányi videókonferencia lebonyolítását teszi lehetővé egy MacBook Pro-n, de segítségével akár 5 és fél napon át nézhetnénk videót egy iPhone 17 Pro Maxon.