Orbán Viktor: Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk
A miniszterelnök a feleségével együtt ment voksolni. Orbán Viktor most a közösségi oldalán üzent.
Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor már leadta a szavazatát, majd ezt követően újságíró kérdésekre válaszolt. Mint mondta a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.
Orbán Viktor a közösségi oldalán most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök elárulta, hogy ő már a feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott, és arra buzdított, hogy senki se maradjon otthon.
Mi már szavaztunk! Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
