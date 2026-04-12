Orbán Viktor: Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor már leadta a szavazatát, majd ezt követően újságíró kérdésekre válaszolt. Mint mondta a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.

Orbán Viktor a közösségi oldalán most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök elárulta, hogy ő már a feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott, és arra buzdított, hogy senki se maradjon otthon.

Mi már szavaztunk! Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.