Orbán Viktor: Amerika velünk
Friss videóval jelentkezett a kormányfő.
Magyarországra látogatott az amerikai alelnök. J.D.Vance április 7-én, kedden közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnökkel, melynek során többek közt támogatásáról biztosította a kormányfőt.
Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, Alelnök úr!
- írta a sajtótájékoztatót követően a miniszterelnök, a közösségi oldalán, egy videó kíséretében.
Mutatjuk is Orbán Viktor videóját!
