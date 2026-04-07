Orbán Viktor: Amerika velünk

Magyarországra látogatott az amerikai alelnök. J.D.Vance április 7-én, kedden közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnökkel, melynek során többek közt támogatásáról biztosította a kormányfőt.

Közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és az amerikai alelnök

Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, Alelnök úr!

- írta a sajtótájékoztatót követően a miniszterelnök, a közösségi oldalán, egy videó kíséretében.

