Orbán Balázs fontos bejelentést tett, a tiszás választási csalásokra hívta fel a figyelmet
Ezt nem szabad hagyni!
"Sorban jönnek a bejelentések a tiszás választási csalásokról és agresszív tiszás akciókról! Megvesztegetéssel próbálkoznak, erőszakoskodnak, őrjöngenek a szavazófülkénél, drónnal vegzálják az embereket, fegyverrel mennének utcára" - írta a közösségi oldalán Orbán Balázs.
Nem fogjuk hagyni! Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát! Szavazzunk mindannyian! Csak a Fidesz!
- tette hozzá.
Közösen kell fellépnünk a visszaélések ellen, ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában. E-mail-ben: demokraciakö[email protected] Telefonon: 20/444 0445 Signal, WhatsApp, Viber üzenetben: 20/242 7806
- fűzte hozzá a kommentszekcióban.
