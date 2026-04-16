Figyelmeztet az MVM - Érdemes előre tervezni!

Az MVM tájékoztatása szerint 2026. április 17-én, pénteken 18:00 és 22:00 között karbantartás miatt szünetel az online ügyintézés. Ebben az időszakban nem lesz elérhető sem az online ügyfélszolgálat, sem az MVM Next mobilalkalmazás. A leállás teljes körű, így minden digitális ügyintézési lehetőség kiesik.

MVM leállás jön, aki ezt nem intézi el előre, pórul járhat

Forrás: MVM

Mit érint pontosan a MVM leállása

A közlemény szerint a leállás ideje alatt több alapfunkció sem működik majd, ezért érdemes előre tervezni, írja a feol.

Az alábbi szolgáltatások szünetelnek:

online ügyfélszolgálat használata

mobilalkalmazáson keresztüli ügyintézés

előre fizetős mérők feltöltése

folyamatban lévő ügyek módosítása

Mire figyeljenek az ügyfelek a leállás előtt

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek különösen fontos, hogy időben gondoskodjanak az egyenleg feltöltéséről, mert erre a karbantartás alatt nem lesz lehetőség. Az MVM azt javasolja, hogy aki teheti, még a leállás előtt intézze el az online ügyeket.