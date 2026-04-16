Figyelmeztet az MVM - Érdemes előre tervezni!

Rövid időre megáll az online ügyintézés, ami sokakat fog érinteni a hétvégén. Az MVM közleményben jelezte a pontos időpontot, amikor nem lesz elérhető a rendszer.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 18:08
MVM ügyfélszolgálat leállás

Az MVM tájékoztatása szerint 2026. április 17-én, pénteken 18:00 és 22:00 között karbantartás miatt szünetel az online ügyintézés. Ebben az időszakban nem lesz elérhető sem az online ügyfélszolgálat, sem az MVM Next mobilalkalmazás. A leállás teljes körű, így minden digitális ügyintézési lehetőség kiesik.

Forrás: MVM

Mit érint pontosan a MVM leállása

A közlemény szerint a leállás ideje alatt több alapfunkció sem működik majd, ezért érdemes előre tervezni, írja a feol.

Az alábbi szolgáltatások szünetelnek:

  • online ügyfélszolgálat használata
  • mobilalkalmazáson keresztüli ügyintézés
  • előre fizetős mérők feltöltése
  • folyamatban lévő ügyek módosítása

Mire figyeljenek az ügyfelek a leállás előtt

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek különösen fontos, hogy időben gondoskodjanak az egyenleg feltöltéséről, mert erre a karbantartás alatt nem lesz lehetőség. Az MVM azt javasolja, hogy aki teheti, még a leállás előtt intézze el az online ügyeket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
