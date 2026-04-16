Figyelmeztet az MVM - Érdemes előre tervezni!
Rövid időre megáll az online ügyintézés, ami sokakat fog érinteni a hétvégén. Az MVM közleményben jelezte a pontos időpontot, amikor nem lesz elérhető a rendszer.
Az MVM tájékoztatása szerint 2026. április 17-én, pénteken 18:00 és 22:00 között karbantartás miatt szünetel az online ügyintézés. Ebben az időszakban nem lesz elérhető sem az online ügyfélszolgálat, sem az MVM Next mobilalkalmazás. A leállás teljes körű, így minden digitális ügyintézési lehetőség kiesik.
Mit érint pontosan a MVM leállása
A közlemény szerint a leállás ideje alatt több alapfunkció sem működik majd, ezért érdemes előre tervezni, írja a feol.
Az alábbi szolgáltatások szünetelnek:
- online ügyfélszolgálat használata
- mobilalkalmazáson keresztüli ügyintézés
- előre fizetős mérők feltöltése
- folyamatban lévő ügyek módosítása
Mire figyeljenek az ügyfelek a leállás előtt
Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek különösen fontos, hogy időben gondoskodjanak az egyenleg feltöltéséről, mert erre a karbantartás alatt nem lesz lehetőség. Az MVM azt javasolja, hogy aki teheti, még a leállás előtt intézze el az online ügyeket.
