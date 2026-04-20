Egy rossz lépés a Börzsönyben és már jönnek is a mentők! De hogyan kerüld el a bajt a tavaszi túraszezonban?
Elég egyetlen rossz mozdulat! Így lesz a nyugodt kirándulásból pillanatok alatt mentőakció: pontosan ez történt a Börzsöny egyik népszerű útvonalán. A jó idővel együtt megszaporodnak a balesetek is, pedig a legtöbb eset megelőzhető lenne.
Egy hétvégi túra a Nagymaros környéki ösvényeken elsőre teljesen átlagos programnak indult. A természet gyönyörű, az útvonalak csábítóak, ám egy rossz lépés mindent megváltoztatott. A túrázó megsérült, nem tudta folytatni az utat, így riasztani kellett a Börzsöny Speciális Mentők csapatát. A mentők gyorsan reagáltak: a helyszínre siettek, stabilizálták a sérült lábát, majd speciális hordágy segítségével juttatták le a nehezen megközelíthető terepről. Végül átadták a mentőszolgálatnak: az akció sikeres volt, de könnyen sokkal súlyosabb vége is lehetett volna – írják a Börzsönyi Mentők honlapján. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek az esetek elkerülhetőek lennének. Lássuk, hogyan!
Speciális mentők: ilyenkor brutálisan megugrik a balesetek száma
Tavasszal robban be igazán a szezon. A speciális mentők szerint a balesetek száma minden évben megugrik, ahogy beköszönt a jó idő. Amint kisüt a nap, hirtelen rengetegen indulnak el túrázni, sokan felkészületlenül.
A probléma nem a lelkesedéssel van, hanem azzal, hogy sokan alábecsülik a terep nehézségét. A Börzsöny például nem számít extrém hegységnek, mégis tele van meredek, csúszós szakaszokkal.
A Börzsöny Speciális Mentők tagjai folyamatos készenlétben állnak, rendszeresen gyakorolnak nehéz terepen, és speciális felszerelésekkel dolgoznak.
Nemcsak a gyorsaság számít, hanem az is, hogy biztonságosan tudjuk lehozni a sérültet akár sziklás, erdős területről is
– hangsúlyozzák a honlapjukon.
A csapatok együttműködnek a mentőszolgálattal és más helyi egységekkel is, hiszen sokszor minden perc számít.
Mire figyelj, hogy ne te legyél a következő?
Néhány alapvető szabály betartásával rengeteg baleset elkerülhető. Lássuk melyek ezek:
- megfelelő cipő: a sima sportcipő nem túrára való, annál komolyabb kell,
- útvonaltervezés: nézd meg előre a terepet és a nehézséget. Nem számít, hogy mit írnak, nem extrém terep is lehet nagyon balesetveszélyes,
- időjárás: egy eső után az ösvények életveszélyesen csúszóssá válhatnak,
- folyadék és energia: a kimerültség is vezethet rossz lépésekhez,
- telefon feltöltve: baj esetén ez az egyetlen kapcsolat a külvilággal.
A tavaszi túraszezon most indul igazán, és a Nagymaros környéke ismét megtelik kirándulókkal. A kérdés csak az: felkészülten indulsz neki, vagy a mentőknek kell majd érted jönni?
A legtöbb baleset egy pillanat műve, a megelőzés viszont hosszabb időt vehet igénybe.
Ezért sokan nem fektetnek a megelőzésbe kellő energiát, pedig valódi tragédiák kerülhetőek el egy kis készüléssel, odafigyeléssel.
