Egy rossz lépés a Börzsönyben és már jönnek is a mentők! De hogyan kerüld el a bajt a tavaszi túraszezonban?

Elég egyetlen rossz mozdulat! Így lesz a nyugodt kirándulásból pillanatok alatt mentőakció: pontosan ez történt a Börzsöny egyik népszerű útvonalán. A jó idővel együtt megszaporodnak a balesetek is, pedig a legtöbb eset megelőzhető lenne.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 12:30
mentő tavasz baleset Börzsöny túra

Egy hétvégi túra a Nagymaros környéki ösvényeken elsőre teljesen átlagos programnak indult. A természet gyönyörű, az útvonalak csábítóak, ám egy rossz lépés mindent megváltoztatott. A túrázó megsérült, nem tudta folytatni az utat, így riasztani kellett a Börzsöny Speciális Mentők csapatát. A mentők gyorsan reagáltak: a helyszínre siettek, stabilizálták a sérült lábát, majd speciális hordágy segítségével juttatták le a nehezen megközelíthető terepről. Végül átadták a mentőszolgálatnak: az akció sikeres volt, de könnyen sokkal súlyosabb vége is lehetett volna – írják a Börzsönyi Mentők honlapján. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek az esetek elkerülhetőek lennének. Lássuk, hogyan!

mentő
Egy speciális mentőágy, ami életet menthet, ha a hegyről kell valakit lehozni Forrás: Facebook

Speciális mentők: ilyenkor brutálisan megugrik a balesetek száma

Tavasszal robban be igazán a szezon. A speciális mentők szerint a balesetek száma minden évben megugrik, ahogy beköszönt a jó idő. Amint kisüt a nap, hirtelen rengetegen indulnak el túrázni, sokan felkészületlenül.

A probléma nem a lelkesedéssel van, hanem azzal, hogy sokan alábecsülik a terep nehézségét. A Börzsöny például nem számít extrém hegységnek, mégis tele van meredek, csúszós szakaszokkal.

A Börzsöny Speciális Mentők tagjai folyamatos készenlétben állnak, rendszeresen gyakorolnak nehéz terepen, és speciális felszerelésekkel dolgoznak.

Nemcsak a gyorsaság számít, hanem az is, hogy biztonságosan tudjuk lehozni a sérültet akár sziklás, erdős területről is

– hangsúlyozzák a honlapjukon. 

A csapatok együttműködnek a mentőszolgálattal és más helyi egységekkel is, hiszen sokszor minden perc számít.

Mire figyelj, hogy ne te legyél a következő?

Néhány alapvető szabály betartásával rengeteg baleset elkerülhető. Lássuk melyek ezek:

  • megfelelő cipő: a sima sportcipő nem túrára való, annál komolyabb kell,
  • útvonaltervezés: nézd meg előre a terepet és a nehézséget. Nem számít, hogy mit írnak, nem extrém terep is lehet nagyon balesetveszélyes,
  • időjárás: egy eső után az ösvények életveszélyesen csúszóssá válhatnak, 
  • folyadék és energia: a kimerültség is vezethet rossz lépésekhez, 
  • telefon feltöltve: baj esetén ez az egyetlen kapcsolat a külvilággal. 

A tavaszi túraszezon most indul igazán, és a Nagymaros környéke ismét megtelik kirándulókkal. A kérdés csak az: felkészülten indulsz neki, vagy a mentőknek kell majd érted jönni?

A legtöbb baleset egy pillanat műve, a megelőzés viszont hosszabb időt vehet igénybe. 

Ezért sokan nem fektetnek a megelőzésbe kellő energiát, pedig valódi tragédiák kerülhetőek el egy kis készüléssel, odafigyeléssel.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu