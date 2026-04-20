Egy rossz lépés a Börzsönyben és már jönnek is a mentők! De hogyan kerüld el a bajt a tavaszi túraszezonban?

Egy hétvégi túra a Nagymaros környéki ösvényeken elsőre teljesen átlagos programnak indult. A természet gyönyörű, az útvonalak csábítóak, ám egy rossz lépés mindent megváltoztatott. A túrázó megsérült, nem tudta folytatni az utat, így riasztani kellett a Börzsöny Speciális Mentők csapatát. A mentők gyorsan reagáltak: a helyszínre siettek, stabilizálták a sérült lábát, majd speciális hordágy segítségével juttatták le a nehezen megközelíthető terepről. Végül átadták a mentőszolgálatnak: az akció sikeres volt, de könnyen sokkal súlyosabb vége is lehetett volna – írják a Börzsönyi Mentők honlapján. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek az esetek elkerülhetőek lennének. Lássuk, hogyan!

Egy speciális mentőágy, ami életet menthet, ha a hegyről kell valakit lehozni Forrás: Facebook

Speciális mentők: ilyenkor brutálisan megugrik a balesetek száma

Tavasszal robban be igazán a szezon. A speciális mentők szerint a balesetek száma minden évben megugrik, ahogy beköszönt a jó idő. Amint kisüt a nap, hirtelen rengetegen indulnak el túrázni, sokan felkészületlenül.

A probléma nem a lelkesedéssel van, hanem azzal, hogy sokan alábecsülik a terep nehézségét. A Börzsöny például nem számít extrém hegységnek, mégis tele van meredek, csúszós szakaszokkal.

A Börzsöny Speciális Mentők tagjai folyamatos készenlétben állnak, rendszeresen gyakorolnak nehéz terepen, és speciális felszerelésekkel dolgoznak.

Nemcsak a gyorsaság számít, hanem az is, hogy biztonságosan tudjuk lehozni a sérültet akár sziklás, erdős területről is

– hangsúlyozzák a honlapjukon.

A csapatok együttműködnek a mentőszolgálattal és más helyi egységekkel is, hiszen sokszor minden perc számít.

Mire figyelj, hogy ne te legyél a következő?

Néhány alapvető szabály betartásával rengeteg baleset elkerülhető. Lássuk melyek ezek:

megfelelő cipő: a sima sportcipő nem túrára való, annál komolyabb kell,

útvonaltervezés: nézd meg előre a terepet és a nehézséget. Nem számít, hogy mit írnak, nem extrém terep is lehet nagyon balesetveszélyes,

időjárás: egy eső után az ösvények életveszélyesen csúszóssá válhatnak,

folyadék és energia: a kimerültség is vezethet rossz lépésekhez,

telefon feltöltve: baj esetén ez az egyetlen kapcsolat a külvilággal.

A tavaszi túraszezon most indul igazán, és a Nagymaros környéke ismét megtelik kirándulókkal. A kérdés csak az: felkészülten indulsz neki, vagy a mentőknek kell majd érted jönni?