"Hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot!" - Mentősök segítették világra a babát

A mentők közreműködésével a kismama mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, Kamillának, aki rögtön hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Rövidesen az esetkocsi is megérkezett, melynek személyzete megvizsgálta az egészséges kislányt és büszke anyukáját, és stabil állapotban kórházba szállították őket. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk!