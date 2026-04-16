"Hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot!" - Mentősök segítették világra a babát
A kis Kamilla nem tudott várni. A mentőautóban született meg.
Mentők segítették világra a kis Kamillát. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az örömhírt.
Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kismamához siettek bajtársaink a napokban, akinek 36 hetesen kezdődtek fájásai, majd az események még a kórházba indulás előtt felgyorsultak. Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink megvizsgálták az édesanyát, majd pillanatokon belül felkészültek a kicsi érkezésére.
– kezdték a bejegyzésben. Később felgyorsultak az események.
A mentők közreműködésével a kismama mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, Kamillának, aki rögtön hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Rövidesen az esetkocsi is megérkezett, melynek személyzete megvizsgálta az egészséges kislányt és büszke anyukáját, és stabil állapotban kórházba szállították őket. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk!
– írta az Országos Mentőszolgálat.
