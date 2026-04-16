"Hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot!" - Mentősök segítették világra a babát

A kis Kamilla nem tudott várni. A mentőautóban született meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 20:54
mentő Országos Mentőszolgálat szülés

Mentők segítették világra a kis Kamillát. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az örömhírt.

Nem bírt várni! Mentősök segítették világra a kis Kamillát
Nem bírt várni! Mentősök segítették világra a kis Kamillát
Fotó: Gé (illusztráció!)

Nem bírt várni! Mentősök segítették világra a kis Kamillát

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kismamához siettek bajtársaink a napokban, akinek 36 hetesen kezdődtek fájásai, majd az események még a kórházba indulás előtt felgyorsultak. Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink megvizsgálták az édesanyát, majd pillanatokon belül felkészültek a kicsi érkezésére. 

– kezdték a bejegyzésben. Később felgyorsultak az események.

A mentők közreműködésével a kismama mindössze néhány perc alatt életet adott második gyermekének, Kamillának, aki rögtön hangos sírással köszöntötte a nagyvilágot. Rövidesen az esetkocsi is megérkezett, melynek személyzete megvizsgálta az egészséges kislányt és büszke anyukáját, és stabil állapotban kórházba szállították őket. Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk!

– írta az Országos Mentőszolgálat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu